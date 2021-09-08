Посольство РФ: Россияне не пострадали при землетрясении в Мексике

В посольство РФ не поступали сообщения о россиянах, пострадавших в результате мощного землетрясения в Мексике. Об этом РИА Новости сообщил пресс-атташе Евгений Ненашкин. По его словам, дипломаты держат ситуацию на контроле. В посольстве разрушений и раненых нет.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло во вторник вечером на юго-западе Мексики, в штате Герреро. Очаг залегал на глубине 10 км, а эпицентр находился в 11 км к юго-западу от города Акапулько. После было зарегистрировано свыше 70 повторных подземных толчков. Магнитуда самого сильного из них составила 5,2, пишет ТАСС.

По словам президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, удар стихии не причинил серьезных разрушений. По последним данным, жертвой землетрясения стал один человек. В муниципалитете Коюка-де-Бенитес на местного жителя упал столб.