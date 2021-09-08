Новости

Санитарные врачи назвали одиннадцать важных прививок для взрослых 13:27
ЕР подготовила законопроект о запрете списания выплат за долги 13:26
Воробьев навестил в больнице пострадавших при взрыве газа в Ногинске 13:26
Песков назвал условие обсуждения поправок в закон об иноагентах 13:24
Песков оценил публикации о связи ЦРУ с операцией против граждан РФ в Минске 13:14
Памфилова: Число атак на сайты избиркомов за три месяца выросло в 2,5 раза 13:12
Пострадавшим при обрушении дома в Ногинске выплатят компенсации 13:10
В Латвии при укреплении восточной границы украли 3 млн евро 13:09
В столице объявили "желтый уровень" погодной опасности 13:08
Путин получил доклад о гибели Зиничева 13:01
Автомобили массового сегмента начали попадать под "налог на роскошь" 13:01
Воробьев не исключает обрушение еще одного этажа в доме в Ногинске 12:59
СМИ: ФИФА запретила Малкому и Клаудиньо играть за "Зенит" до 14 сентября 12:59
Устройства с Android 2.3 перестанут поддерживать сервисы Google с 27 сентября 12:58
Кудрин рассказал о нестандартном кризисе в экономике 12:57
Правительство примет стратегию развития финрынка на 10 лет 12:53
Путин принял доклад Воробьева по Ногинску 12:51
Путин примет участие в праздновании Дня Москвы 12:49
Патрушев в Нью-Дели обсудил ситуацию в Афганистане и борьбу с терроризмом 12:48
Аксаков не исключил мирового кризиса через два года 12:39
До конца года в РФ введут в эксплуатацию около 70 спортивных объектов 12:30
В "Яндексе" рассказали о последствиях DDoS-атаки 12:21
Оперштаб: В Москве выявлено 1269 новых случаев COVID-19 12:17
Количество записавшихся на онлайн-голосование превысило 2 млн человек 12:16
Тина Канделаки покинула пост генерального продюсера телеканала "Матч ТВ" 12:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
08.09.2021 12:53
Рубрика: Власть

Правительство примет стратегию развития финрынка на 10 лет

Текст: Татьяна Замахина

Правительство разрабатывает стратегию развития финансового рынка на ближайшие 10 лет. Рассмотреть документ планируется до конца года. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на Московском финансовом форуме.

Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Мишустин: Благосостояние россиян должно повыситься максимально быстро

К работе над проектом привлечены представители федеральных органов исполнительной власти, Банка России, бизнес-сообщества, научной среды, сообщил глава кабмина. Стратегия будет направлена на определение основных приоритетов долгосрочных целей и инструментов развития всех секторов финансового рынка. "Мы планируем до конца текущего года обсудить ее в правительстве", - добавил Мишустин.

Реализация документа, рассчитывают в кабмине, должна повысить конкурентоспособность российского финрынка и эффективность финансовой политики в целом. Для этого, напомнил Мишустин, кабмин оптимизировал структуру институтов развития. Это необходимо для того, чтобы они в полной мере участвовали в достижении национальных целей развития и обеспечении устойчивого роста экономики РФ.

Согласно планам, система институтов развития станет опорной инфраструктурой правительства для привлечения инвестиций на реализацию стратегических задач.

Мишустин также сообщил, что на финальную стадию выходит работа над очередным трехлетним бюджетом. Проект бюджета РФ на 2022-2024 годы будет внесен в Госдуму в установленные сроки. "Сейчас происходит донастройка государственных программ, обновленный вариант которых начнет действовать со следующего года, - заявил глава правительства. - Их перевод на единые принципы управления позволит увязать каждую строку бюджета, все финансирование с конечным результатом".

Прежде всего документ обеспечит социальные программы, а также позволит поддержать экономику, помочь ее дальнейшему развитию и достижению национальных целей.

Власть Работа власти Госуправление Экономика Финансы Правительство Председатель Правительства

Главное сегодня

Видеотрансляция: Спасательные работы на месте взрыва газа в Ногинске
МИД РФ пообещал ответить Эстонии на невыдачу визы российскому дипломату
СМИ: CША помогли деньгами Киеву в операции против 33 россиян в Беларуси
ПФР: Ошибки в документах могут быть причиной некорректно начисленной пенсии
СМИ: На "Яндекс" совершена крупнейшая DDoS-атака в истории Рунета
ЦИК представил систему защиты от двойного голосования
Суд приравнял к задержанию долгую беседу человека с полицией