Правительство примет стратегию развития финрынка на 10 лет

Правительство разрабатывает стратегию развития финансового рынка на ближайшие 10 лет. Рассмотреть документ планируется до конца года. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на Московском финансовом форуме.

К работе над проектом привлечены представители федеральных органов исполнительной власти, Банка России, бизнес-сообщества, научной среды, сообщил глава кабмина. Стратегия будет направлена на определение основных приоритетов долгосрочных целей и инструментов развития всех секторов финансового рынка. "Мы планируем до конца текущего года обсудить ее в правительстве", - добавил Мишустин.

Реализация документа, рассчитывают в кабмине, должна повысить конкурентоспособность российского финрынка и эффективность финансовой политики в целом. Для этого, напомнил Мишустин, кабмин оптимизировал структуру институтов развития. Это необходимо для того, чтобы они в полной мере участвовали в достижении национальных целей развития и обеспечении устойчивого роста экономики РФ.

Согласно планам, система институтов развития станет опорной инфраструктурой правительства для привлечения инвестиций на реализацию стратегических задач.

Мишустин также сообщил, что на финальную стадию выходит работа над очередным трехлетним бюджетом. Проект бюджета РФ на 2022-2024 годы будет внесен в Госдуму в установленные сроки. "Сейчас происходит донастройка государственных программ, обновленный вариант которых начнет действовать со следующего года, - заявил глава правительства. - Их перевод на единые принципы управления позволит увязать каждую строку бюджета, все финансирование с конечным результатом".

Прежде всего документ обеспечит социальные программы, а также позволит поддержать экономику, помочь ее дальнейшему развитию и достижению национальных целей.