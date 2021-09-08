Правительство решило продлить мораторий на проверки малого бизнеса

Принято решение о продлении моратория на плановые проверки малого бизнеса на следующий год. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на Московском финансовом форуме.

"Хочу сказать, что правительством принято решение о продлении моратория на плановые проверки представителей малого предпринимательства на следующий год", - заявил он.

Ранее президент поддержал эту идею на встрече с партией "Единая Россия", отметил глава кабмина. "Сейчас готовим постановление правительства, - уточнил он. - Мораторий коснется порядка 100 субъектов малого бизнеса".

Мишустин объяснил необходимость этой меры тем, что как раз благодаря снижению административной нагрузки на бизнес и поддержке предприятий удалось выйти на восстановление экономики. В результате государство получило дополнительные доходы, благодаря чему, в частности, удается принимать такие меры как выплаты родителям школьников, новые выплаты пенсионерам по 10 тыс. рублей и другие виды поддержки граждан.