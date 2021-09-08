Предчувствие не обмануло: эксперты оценили свои прогнозы о фейках на выборах

Большинство прогнозов о попытках дискредитации нынешней избирательной кампании, которые эксперты ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) дали еще в декабре прошлого года, исполнилось. В среду ассоциация представила новый доклад о предвыборных фейках и других способах подрыва доверия к избирательному процессу.

Как рассказал глава НОМ, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод, создание и вброс в общественное пространство заведомо ложной информации, направленной на дискредитацию выборов, имеет своих заказчиков, исполнителей, цель, адресную аудиторию, технологическую цепочку и сценарий. "Задача фейк-кампании - сформировать в российском обществе массовое представление о нечестности, нелегитимности выборов и на этой основе сделать значимым фактором недоверие значительной части общества к выборам в целом", - заявил эксперт.

Причем эта работа нацелена не только на внутреннего потребителя информации, но и на зарубежного. "В западном общественном мнении формируется негативный образ России как недемократической страны, в которой власть опирается на тотальное нарушение прав человека, беззаконие, насилие", - отметил Александр Брод.

Еще в конце прошлого года эксперты НОМ прогнозировали "наступление" на предстоящие выборы по нескольким направлениям:

- утверждения о предсказуемости результатов выборов и отсутствии политической конкуренции;

- дискредитация избирательного законодательства как не обеспечивающего полноценной конкуренции и прозрачности процедуры;

- критика многих процедур как способствующих фальсификациям;

- дискредитация организаторов выборов, муссирование темы административного ресурса;

- формирование представления об общественном наблюдении как об имитации;

- создание поводов для протестов, например, из-за недопуска заведомо непроходных "независимых" кандидатов;

- апелляции к международным инстанциям с требованием оказать давление на российские власти и не признавать "нечестные" выборы.

Практически по всем этим пунктам прогнозы оправдались, констатировал Брод. В начале года была развернута "масштабная кампания по искажению смысла и содержания изменений" в избирательном законодательстве. Ближе к объявлению даты выборов в Госдуму - с марта по май - начались нападки на организаторов голосования. "В отношении членов Центризбиркома и, в частности, против председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой была развязана широкомасштабная кампания травли", - отмечается в докладе НОМ. Так же верным оказался прогноз относительно дискредитации процедуры праймериз "Единой России".

Наконец, уже после старта избирательной кампании на первое место в продукции фабрики фейков вышла тема отсутствия политической конкуренции. "Западные критики и их российские сторонники сконцентрировали свое внимание на якобы снижении конкуренции и гонениях на оппозицию", - говорится в докладе.

"В настоящее время осуществляется масштабная кампания по дискредитации выборов с участием как западных структур, так и российских "агентов влияния", - отмечают эксперты.

Для продвижения своих идей деятели индустрии делигитимизации выборов используют самые разные площадки, рассказал замдиректора Института истории и политики МПГУ, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов. "По сути этих каналов несколько, они имеют и локальный, и глобальный охват. Прежде всего - социальные медиа, блогосфера, ютуб-каналы - это наиболее динамичная сфера, в которую легко вбросить любую фейковую информацию", - отметил эксперт. Однако организаторы этой кампании не ограничиваются "сарафанным радио", в дело идут и респектабельные западные СМИ, которые продвигают тот же контент под видом аналитических докладов и экспертных оценок, добавил Шаповалов.

"В ходе голосования будут предприняты массированные вбросы фейков о якобы масштабных нарушениях и широкомасштабной фальсификации выборов со стороны органов власти. Будут предприняты массовые попытки срыва голосования и провокаций на избирательных участках", - считают эксперты НОМ.

При этом с завершением выборов поток фейков может продолжиться, полагает правозащитник из Латвии Эйнарс Граудиньш. "Вопрос о нелегитимности выборов (в Госдуму) будет муссироваться в течение полугода после выборов", - заявил он.

Бороться с этим явлением можно разными способами. Александр Брод напомнил, что в период пандемии в Уголовный кодекс была введена статья 207.1 - "Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан". По ней предусмотрено наказание в виде штрафа до 700 тысяч рублей или ограничения свободы на срок до трех лет. Но относительно фейков на выборах практики по ней нет. "Видимо, правоприменители не считают, что распространение ложной информации о выборах угрожает здоровью и безопасности", - отметил Александр Брод.

"Мы как общественники, как эксперты считаем, что главное оружие в противодействии фейкам - это проверка информации, прозрачность информационных потоков", - добавил он и призвал представителей СМИ внимательно относиться к источникам, чтобы не вводить в заблуждение читателей.