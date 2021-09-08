При взрыве в жилом доме в Ногинске погибли 2 человека

5 человек пострадали, по данным СКР. По данным Минздрава, пострадавших шестеро взрослых, они находятся в состоянии средней тяжести. Еще 2 ребенка получают помощь амбулаторно.

Ранее в СК России сообщили о возбуждении уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). На месте происшествия работают следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области, проводится осмотр с применением криминалистической техники и с участием специалистов, устанавливаются все обстоятельства.