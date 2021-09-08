Приставы начали через Пенсионный фонд узнавать место работы должников

Приставы начали активно наводить в Пенсионном фонде справки о должниках. Фокус в том, что именно туда стекаются сведения о "белой" зарплате граждан. А в ближайшей перспективе приставы могут получить доступ к электронным трудовым книжкам должников.

Например, благодаря сигналу из Пенсионного фонда приставы Камчатского края взыскали почти 700 тысяч рублей с жителя Усть-Камчатска. Это был долг по алиментам, который мужчина все никак не мог (или не хотел) отдать.

"Должник не имел зарегистрированного на праве собственности имущества, на которое можно было бы обратить взыскание, и постоянного места работы", - рассказывают в службе судебных приставов.

Однако в период путины мужчина временно трудоустроился на сезонные работы. Судебные приставы узнали об этом из Пенсионного фонда, и дело было сделано. На зарплату гражданина немедленно наложили взыскание, долг мужчины перед детьми погашен.

"Нашей службой совместно с минтрудом, Рострудом и Пенсионным фондом прорабатывается вопрос о возможности получения актуальной и наиболее оперативной информации о трудоустройстве либо смене работы должника посредством использования сервиса "Электронная трудовая книжка", - рассказал не так давно заместитель начальника Управления организации исполнительного производства ФССП Дмитрий Желудков. Это позволит приставам быстрее узнавать о карьерных и финансовых взлетах должников.