Протеже Абэ официально объявила о намерении побороться за пост премьера Японии

Бывший министр по административным делам и коммуникациям Японии Санаэ Такаити официально объявила о своем выдвижении на выборах председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), которые состоятся 29 сентября, сообщает телерадиокомпания NHK. В случае победы японки она станет первым премьером из числа женщин в истории Страны восходящего солнца.

Добавим, что в настоящий момент Такаити-сан 60 лет. Она восемь раз избиралась депутатом нижней палаты национального парламента. Женщина не входит ни в одну из существующий фракций ЛДП, однако, как считают эксперты, пользуется серьезной поддержкой бывшего руководителя японского правительства Синдзо Абэ и близка с ним по своим политическим взглядам.

Ранее о намерении баллотироваться на пост председателя "партии власти" объявил экс-министр иностранных дел Японии и бывший глава политсовета ЛДП Фумио Кисида. Комментаторы отмечают, что на этой неделе список кандидатов пополнит Таро Коно, который в разные годы руководил местными внешнеполитическим и оборонным ведомствами, а сейчас отвечает в кабмине за вопросы вакцинации населения.