Новости

Число пострадавших при взрыве газа в Ногинске выросло до 15 14:56
Росздравнадзор не выявил данных о проблемах безопасности вакцин от COVID-19 14:52
Матвиенко: Зиничев до последней минуты исполнял свой долг 14:49
Глава ФНС рассказал о возможной глобальной налоговой службе 14:49
Семьи погибших при взрыве в Ногинске получат по 1 млн рублей 14:39
Мишустин: Зиничев считал службу Родине делом жизни 14:22
Опубликованы последние кадры с главой МЧС Зиничевым 14:13
Сенатор Джабаров: Зиничев был скромным и ответственным 14:06
Протеже Абэ официально объявила о намерении побороться за пост премьера Японии 14:03
Лавров: Мир должен сообща бороться с попытками реабилитации нацизма 13:54
В Брюсселе с 1 октября введут COVID-паспорта 13:48
Губернатор Алиханов выразил соболезнования в связи с гибелью Зиничева 13:45
Турчак: Зиничев погиб как настоящий спасатель 13:43
Опубликованы кадры за несколько часов до гибели главы МЧС Евгения Зиничева 13:35
Россия предложила Швейцарии пересмотр налогового соглашения 13:34
Пострадавшие при взрыве газа в Ногинске машины отремонтируют за счет города 13:33
В Петербурге обнародовали рассекреченные документы блокадного времени 13:31
Собянин: Объем инвестиций в Москве вырос на 20% по сравнению с 2019 годом 13:31
Песков назвал суверенным делом любого государства вопрос признания Крыма российским 13:31
Санитарные врачи назвали одиннадцать важных прививок для взрослых 13:27
ЕР подготовила законопроект о запрете списания выплат за долги 13:26
Воробьев навестил в больнице пострадавших при взрыве газа в Ногинске 13:26
Песков назвал условие обсуждения поправок в закон об иноагентах 13:24
Песков оценил публикации о связи ЦРУ с операцией против граждан РФ в Минске 13:14
Памфилова: Число атак на сайты избиркомов за три месяца выросло в 2,5 раза 13:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
08.09.2021 14:03
Рубрика: В мире

Протеже Абэ официально объявила о намерении побороться за пост премьера Японии

Текст: Александр Ленин (Токио)

Бывший министр по административным делам и коммуникациям Японии Санаэ Такаити официально объявила о своем выдвижении на выборах председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), которые состоятся 29 сентября, сообщает телерадиокомпания NHK. В случае победы японки она станет первым премьером из числа женщин в истории Страны восходящего солнца.

Фото: REUTERS
Голосование по кандидатуре нового премьера Японии может пройти через месяц

Добавим, что в настоящий момент Такаити-сан 60 лет. Она восемь раз избиралась депутатом нижней палаты национального парламента. Женщина не входит ни в одну из существующий фракций ЛДП, однако, как считают эксперты, пользуется серьезной поддержкой бывшего руководителя японского правительства Синдзо Абэ и близка с ним по своим политическим взглядам.

Ранее о намерении баллотироваться на пост председателя "партии власти" объявил экс-министр иностранных дел Японии и бывший глава политсовета ЛДП Фумио Кисида. Комментаторы отмечают, что на этой неделе список кандидатов пополнит Таро Коно, который в разные годы руководил местными внешнеполитическим и оборонным ведомствами, а сейчас отвечает в кабмине за вопросы вакцинации населения.

В мире Восточная Азия Япония

Главное сегодня

Путин выразил соболезнования в связи с гибелью Зиничева
Песков назвал суверенным делом любого государства вопрос признания Крыма российским
Видеотрансляция: Спасательные работы на месте взрыва газа в Ногинске
МИД РФ пообещал ответить Эстонии на невыдачу визы российскому дипломату
ПФР: Ошибки в документах могут быть причиной некорректно начисленной пенсии
Что будет, если в Москве введут скоростной лимит 30 км/ч, как в Париже
Долой каблуки: Как пандемия изменила офисный дресс-код в мире