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08.09.2021 15:23
Рубрика: Власть

Путин и глава Евросовета обсудили Афганистан и внутриукраинский кризис

Текст: Кира Латухина
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем Европейского совета. Обсудили ситуацию в Афганистане и вокруг Нагорного Карабаха, внутриукраинский кризис и дискриминационную политику ЕС в отношении крымчан.
Фото: Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ТАСС Фото: Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ТАСС
Фото: Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин и Шарль Мишель обстоятельно обменялись мнениями по событиям в Афганистане, подчеркнув важность поддержания гражданского мира и недопущения насилия, а также налаживания реального межафганского диалога для обеспечения целостности государства при учете интересов всех групп населения. "Выражена готовность к взаимодействию в целях стабилизации обстановки и предотвращения рисков распространения терроризма, экстремизма и наркопреступности", - сообщили в пресс-службе Кремля.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Путин и Мишель обсудили и внутриукраинский кризис, подчеркнув необходимость активизации переговоров между сторонами конфликта для реализации минского "Комплекса мер" - безальтернативной основы урегулирования. Президент России заметил, что киевские власти упорно уклоняются от выполнения обязательств, прежде всего - по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса. Отмечен провокационный характер затеи украинского руководства с проведением так называемого саммита "Крымской платформы" при том, что вопрос возвращения Крыма в состав России окончательно закрыт в марте 2014 года, подчеркнули в Кремле. При этом Евросоюз продолжает проводить дискриминационную политику в отношении жителей полуострова.

Путин и Мишель рассмотрели ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Глава Евросовета попросил рассказать о шагах по реализации положений трехсторонних договоренностей, что Путин и сделал. Контакты на различных уровнях будут продолжены.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Ситуация в Афганистане

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