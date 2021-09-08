Более 1,5 тысячи мероприятий можно посетить по "Пушкинской карте" в Москве

Стартовала всероссийская культурная программа, на которую можно попасть расплатившись "Пушкинской картой". Обладателей этой карты ждет свыше 1,5 тысячи мероприятий. Об этом рассказала журналистам заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина.

"Пушкинская карта" - это специальная банковская карта платежной системы "Мир". Оформить ее могут молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет через мобильное приложение "Госуслуги.Культура" при наличии учетной записи на портале "Госуслуги". На эту карту будут начисляться средства для посещения театров, музеев, концертных залов и других учреждений культуры. На карте, оформленной в 2021 году, будет три тысячи рублей, которые нужно использовать до конца декабря. А с 1 января 2022 года владельцы карты получат по пять тысяч рублей. Их необходимо израсходовать в течение календарного года.

"К программе "Пушкинская карта" присоединилось уже больше 200 московских площадок. Это театры, библиотеки, музеи, культурные центры. Желающих очень много. Общее число мероприятий в столице, отобранных экспертным советом программы, сейчас превышает 1,5 тысячи. Почти 700 из них - театральные постановки", - сообщила Наталья Сергунина.

Как сообщает портал mos.ru, чтобы приобрести билет в театр или на концерт, нужно зайти на портал "Культура.рф" или в приложение "Госуслуги.Культура" и перейти в раздел "Афиша". Здесь можно выбрать интересующее событие и удобную дату. Пользователя переадресуют на сайт культурного учреждения или билетного оператора, где он сможет выбрать места в зале и оплатить билет с помощью "Пушкинской карты".

Кстати

Среди ближайших событий, доступных участникам "Пушкинской карты", в столице можно посетить Московский драматический театр имени А.С. Пушкина (Тверской бульвар, дом 23) и посмотреть спектакль "Влюбленный Шекспир". Это остроумная фантазия на тему биографии английского драматурга, в которой он обретает потерянное вдохновение благодаря внезапной любви и создает один из главных своих шедевров - трагедию "Ромео и Джульетта". Спектакль получил премии "Хрустальная Турандот" в номинации "Лучшая режиссерская работа" (Евгений Писарев) и "Звезда театрала" в номинации "Лучший режиссер" (Евгений Писарев). Увидеть его можно 19 сентября и 15 октября в 19:00.

Зрителей ждут и в Московском театре Олега Табакова (Малая Сухаревская площадь, дом 5) на спектакль "И никого не стало". Он поставлен по пьесе Агаты Кристи, написанной ей по мотивам собственного романа "Десять негритят". Показы пройдут 22 и 23 сентября в 19:00.

А в концертном зале "Москонцерт Холл" (Каланчевская улица, дом 33) покажут балет "Лебединое озеро". Его представит Государственный московский театр балета классической хореографии (Moscow Ballet La Classique) 24 сентября и 29 октября в 19:00.

Помимо спектаклей, в список мероприятий, которые могут посетить участники "Пушкинской карты", вошли более 130 выставок, 340 концертов и 60 экскурсий. Кроме того, молодых людей приглашают на мастер-классы, творческие встречи, праздники.

Анонсы московских спектаклей, выставок, концертов и фестивалей можно найти в афише портала mos.ru.