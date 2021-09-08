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08.09.2021 09:36
Рубрика: Экономика

Более 800 тысяч человек воспользовались новым автовокзалом "Саларьево"

Текст: Ирина Огилько

Автовокзал "Саларьево" принял уже больше 800 тысяч человек - он открылся чуть больше года назад. Об этом сообщает департамент транспорта Москвы.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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Как напомнили в пресс-службе, туда были переведены маршруты со старых закрывшихся автостанций. Автовокзал входит в состав крупнейшего одноименного ТПУ в новой Москве и рассчитан на обслуживание 250 междугородних и пригородных рейсов ежедневно. Чаще всего пассажиры ездят в Воронеж, Астрахань, Волгодонск, Саратов, Витебск, Гомель, Брянск и Минск.

Ежедневно с автовокзала "Саларьево" отправляются более 100 рейсов.

"Еще в 2014 году мэр Москвы поставил перед нами задачу развивать и поддерживать бесперебойную связь с регионами, ведь у многих москвичей там живут родственники и друзья. На наших автовокзалах можно выбрать рейс по подходящей цене - поездки организуют разные перевозчики. Инфраструктура на автовокзалах адаптирована для маломобильных граждан, поэтому мы всегда рады каждому из вас", - рассказал журналистам заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов.

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