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08.09.2021 22:33
Рубрика: Власть

Через два года в Москве достроят основной транспортный каркас

Текст: Ирина Огилько

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, какими он видит столичные автодороги в ближайшие годы. Он напомнил, что уже пущена Северо-Западная хорда с ответвлением от проспекта Генерала Дорохова, магистраль до Третьего транспортного кольца и МКАДа. На Северо-Восточной хорде открыли участок, соединяющий Открытое шоссе и Ярославское шоссе. Осталось открыть участок на СВХ от Ярославского шоссе до Дмитровки и часть Южной рокады. Предстоит построить Юго-Восточную хорду. С завершением этих строек появится и новый транспортный каркас.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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"Эти дороги разрезают город и освобождают Третье транспортное кольцо и центр города - можно проехать, минуя его. Параллельно они дают возможность проехать, минуя МКАД, то есть разгружают кольцевую автодорогу, - рассказал Сергей Собянин в интервью "Комсомольской правде". - Можно, если кому-то хочется, интерпретировать, как Четвертое транспортное кольцо. Это не задумывалось как кольцо. Нам важно было от МКАДа до МКАДа насквозь проехать. Такая транспортная модель считается наиболее эффективной".

Как отметил мэр, когда вместе перечисленные дороги заработают, то дадут эффект на остальную дорожную сеть Москвы. Более того, уменьшается и перепробег на 20-25 процентов, а следовательно улучшиться и экология на те же проценты. По словам Собянина, других таких проектов в Москве, скорее всего в ближайшие годы, уже не будет.

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