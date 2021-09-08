Депутаты столичного региона предложили пересмотреть мусорные штрафы

Поднять штрафы за незаконный сброс мусора из машин предложили коллегам из Госдумы депутаты столичного региона. Московская городская и Московская областная думы направили в нижнюю палату парламента совместную законодательную инициативу о внесении в статью 8.2 Кодекса об административных правонарушениях поправок, подразумевающих серьезный рост мусорных штрафов.

Сейчас выброс мусора в неположенном месте вне жилой застройки - в лесу или поле, на обочинах дорог или за автобусной остановкой трактуется как несоблюдение требований в области охраны окружающей среды и наказывается штрафом в размере от 1 до 2 тысяч рублей. И без разницы, кто нарушает - дачник, оставивший в овраге по пути в Москву один мусорный пакет, или водитель грузовика, опустошивший кузов в укромном месте. "Незначительные суммы штрафа не останавливают нарушителей, особенно из числа тех, кто решил заработать на нелегальном вывозе мусора. Только за прошлый год в области было выявлено более 4 тысяч стихийных свалок мусора", - говорит председатель комитета Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности Александр Баранов. Несложная арифметика показывает, что депутат прав. Минимальная стоимость вывоза контейнера для крупногабаритного мусора составляет 8-10 тысяч рублей. Даже если возчика поймают за руку на нелегальном сбросе, он заплатит 2 тысячи штрафа - и все равно останется в плюсе.

Депутаты столичного региона предлагают добавить в статью 8.2 новую формулировку "за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сбросе отходов из транспортных средств" и установить за это правонарушение следующие штрафы: от 10 до 15 тысяч рублей для граждан, от 20 до 30 тысяч для предпринимателей и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц. За повторное нарушение штрафы автоматически вырастают в два раза, а у предпринимателей и юрлиц еще и конфискуется транспортное средство.

Если нарушитель сбрасывает мусор из грузовиков, прицепов и других крупногабаритных машин, штраф предлагается взимать в повышенном размере - от 40 до 50 тысяч рублей с граждан, от 60 до 80 тысяч с предпринимателей и от 100 до 120 тысяч - с юридических лиц. При повторном нарушении штрафы также возрастают, транспортные средства конфискуются.

Причем штрафовать будут не только тех, кого поймали за руку. Отдельным пунктом в законодательной инициативе прописана ответственность для тех, чьи нарушения зафиксированы камерами фото- и видеофиксации. Собственник легкового автомобиля, застигнутый объективом, получит штраф в размере 10 тысяч рублей, владельца грузовика оштрафуют сразу на 100 тысяч. Все укромные места, особенно популярные у нелегальных мусорщиков, известны, поставить там фотоловушки труда не составит. А работать они могут в любое время суток, хоть днем, хоть ночью.

Полномочия по администрированию новых штрафов закрепляются за сотрудниками экологического и лесного надзора, а также за полицейскими.

Сейчас нарушители платят 1 тысячу рублей. Если инициативу примут, будут платить 10 тысяч

Как говорят в Мособлдуме, эта законодательная инициатива уже получила положительный отзыв от федерального правительства. Теперь окончательное слово за депутатами Госдумы.