Две столицы могут стать единой агломерацией

Строительство высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург может объединить две столицы в единую агломерацию. Об этом сказал на Московском финансовом форуме министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

Новая трасса приведет к тому, что возникнет гигантская агломерация, считает министр. "Что такое три часа разница? Это фактически становится одна территория, которая требует принятия соответствующих решений", - сказал министр.

Сегодня совместные решения по формированию транспортной доступности уже принимают Москва и Московская область, привел он пример.

При этом в законодательстве до сих пор не существует термина "агломерация", отметил министр. "Ни в Жилищном кодексе, ни в Градостроительном, ни в Гражданском такое понятие не ввели", - сказал он.