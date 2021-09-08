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08.09.2021 15:30
Рубрика: Экономика

Две столицы могут стать единой агломерацией

Текст: Марина Трубилина

Строительство высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург может объединить две столицы в единую агломерацию. Об этом сказал на Московском финансовом форуме министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Новая трасса приведет к тому, что возникнет гигантская агломерация, считает министр. "Что такое три часа разница? Это фактически становится одна территория, которая требует принятия соответствующих решений", - сказал министр.

Сегодня совместные решения по формированию транспортной доступности уже принимают Москва и Московская область, привел он пример.

При этом в законодательстве до сих пор не существует термина "агломерация", отметил министр. "Ни в Жилищном кодексе, ни в Градостроительном, ни в Гражданском такое понятие не ввели", - сказал он.

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