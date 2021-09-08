Движение транспорта в Ногинске ограничено из-за взрыва в доме

В Ногинске из-за ЧП в доме на улице 28 июня ограничено движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России.

"Ограничено движение транспорта на улице 28 июня в Ногинске в связи с произошедшим взрывом газа в многоквартирном жилом доме, - сообщает пресс-служба. - Регулировка дорожного движения осуществляется сотрудниками ГИБДД".

Напомним, что в результате взрыва газа в Ногинске есть пострадавшие, кроме того произошло обрушение нескольких этажей здания. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").