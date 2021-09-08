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08.09.2021 09:17
Рубрика: Экономика

Движение транспорта в Ногинске ограничено из-за взрыва в доме

Текст: Ирина Огилько

В Ногинске из-за ЧП в доме на улице 28 июня ограничено движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России.

Фото: <a href="https://vk.com/digest64" rel="nofollow" target="_blank">СМИ | Новости Саратовской области | Дайджест 64</a>
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"Ограничено движение транспорта на улице 28 июня в Ногинске в связи с произошедшим взрывом газа в многоквартирном жилом доме, - сообщает пресс-служба. - Регулировка дорожного движения осуществляется сотрудниками ГИБДД".

Напомним, что в результате взрыва газа в Ногинске есть пострадавшие, кроме того произошло обрушение нескольких этажей здания. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

В регионах Экономика Транспорт Происшествия ЧП Москва ГУМВД Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Взрыв газа в жилом доме в Ногинске

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