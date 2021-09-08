Эпицентр взрыва в Ногинске мог находиться в квартире многодетной семьи

Эпицентр взрыва в жилом доме многоквартирном доме в Ногинске, который произошел в среду утром, находился на третьем этаже. Это могла быть квартира многодетной семьи, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Пятилетнюю девочку из этой семьи спасатели снимали с обломков стены.

По уточненным данным, при взрыве пострадали 24 квартиры. Появилась и новая версия возможной причины взрыва: в квартире включили газ, чтобы обогреться, ночью комфорка потухла, а скопившийся газ сдетонировал, когда утром в квартире включили свет.