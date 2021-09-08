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08.09.2021 05:41
Рубрика: Общество

Фестиваль ландшафтного дизайна преобразил центр Москвы

Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Неделя № 205(8556)
Центр столицы на месяц превратился в переплетение цветущих садов - гуляя по улицам и площадям можно увидеть розы оригинальных оттенков, плакучие ивы и кувшинки в искусственных прудах, березки и по соседству с ними лаванду.

Откуда все это появилось и где можно встретить? Корреспондент "РГ" прогулялся по основным площадкам и составил свой путеводитель.

Как пройти в библиотеку

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Фестивали, ставшие за последние годы визитной карточкой Москвы, пострадали в пандемию сильнее всего - их просто не стало. Полтора года столица жила без знаменитых "Московских сезонов", но вот открылся первый фестиваль. "Пока в ограниченном масштабе - без шумных народных гуляний и мастер-классов, - предупредил мэр Сергей Собянин. - "Цветочный джем" пройдет уже в четвертый раз. По традиции на 35 площадках фестиваля гостей ждут 75 тысяч живых деревьев, кустарников и цветов. Московские рестораторы предложат свои оригинальные блюда и десерты. А в торговых шале можно будет купить оригинальное варенье, джем и сувениры".

Многие сады раскинулись и на окраинах Москвы, но самые эффектные все же собрались в центре, причем в пешей доступности друг от друга. На их изучение можно смело закладывать выходной - лично у меня ушел целый вечер на знакомство с несколькими.

Начинаю путь у метро "Боровицкая" - прохожу немного в сторону Кремля и не узнаю здание государственной библиотеки. На его ступенях и вокруг памятника Достоевскому раскинулся многоцветный сад - с неожиданным сочетанием из березок с лавандой. Впрочем, этот сад хорошо знают поклонники "Цветочного джема" - впервые он расцвел здесь в 2017 году по проекту известного ландшафтного дизайнера из Великобритании Мэтью Чайлдса. Два года спустя по просьбам москвичей он открылся снова. И вот расцвел опять - теперь его воссоздали российские ландшафтные дизайнеры Анастасия Остроумова и Ольга Грибова. "В этом году Достоевскому исполняется 200 лет, и при создании сада мы это учли. Подобрали растения так, что они перекликаются с творчеством великого классика. В саду березы и колючие растения: ель, роза и облепиха. Можно увидеть также спиреи, папоротник и дымчатые метелки пеннисетума", - объясняет куратор сада Анастасия Остроумова.

А мы идем дальше и оказываемся на Манежной площади, где сады раскинулись в виде островов, соединенных пешеходными дорожками. Сад назвали красным, поскольку находится он рядом с Красной площадью и перекликается со стенами Кремля - авторы подобрали цветы и лиственные растения красно-бордовой гаммы. На 80% это вечнозеленые растения, которые сохраняют свой вид всю осень и зиму.

Идем к площади Революции и неожиданно оказываемся на липовой аллее. Деревья шестиметровой высоты стоят в белых деревянных кадках, а между ними в таких же ящиках расположились розарии и цветники. Розы тут самых разных оттенков - розовые, белые, кремовые и другие. Аллея заканчивается на площади Революции у большой фестивальной площадки - здесь можно бесплатно прокатиться с детьми на большой карусели, а еще перекусить. Ресторанных точек множество - есть шашлыки, чебуреки, супы, сладости и другое.

Берег ЦУМа

Неподалеку еще одна площадка, тоже весьма оригинальная. Прямо напротив ЦУМа появился сад водных растений. Название не случайное - он сделан в форме рыбки. А мощение на полу отсылает к блеску чешуи и бликам на воде. Настоящая вода здесь тоже есть - в больших кубах-аквариумах цветут кувшинки и другие водные растения. А обрамляют этот стилизованный пруд ивы, композиции из бамбука, тростника и других прибрежных растений.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Практически у каждого сада есть места для отдыха - необычные скамейки и диванчики, площадки для селфи, иногда даже качели. Название фестиваля, кстати, полностью себя оправдывает - варенье и джемы можно купить на разных площадках.

Не забывайте, что фестиваль идет и за пределами центра. У метро "Новые Черемушки", например, сделали сад во французском стиле. Гостей здесь радуют вечнозеленая скиммия и шаровидный самшит, а еще хризантема, плющ, георгин и гейхера. Угощения соответствующие - хотите попробовать вафельный рожок с рыбой и домашним сыром? А узнать, каков на вкус курино-чупс на палочке? Тогда поспешите.

Кстати

Цветочный навигатор

Все подробности о фестивале ищите на сайте. Там есть описание площадок, их адреса и другие детали. Продлится фестиваль до 1 октября. Все площадки можно без проблем посещать в темное время суток - они открыты и подсвечены, некоторые по вечерам выглядят совсем по-другому, нежели днем.

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