Где прогремят фейерверки в честь Дня города в Москве

Новости

Всем пострадавшим при взрыве газа в Ногинске окажут необходимую помощь 10:21
Минздрав: Из-за взрыва в Ногинске двум детям потребовалась медпомощь 10:02
Один из пострадавших при взрыве в Ногинске находится в реанимации 10:01
Жителей дома в Ногинске, пострадавшего от взрыва газа, разместят в детском саду 09:48
МЧС: Под завалами в Ногинске могут находиться 2 человека 09:46
Пользователи Telegram пожаловались на сбои в работе мессенджера 09:40
Первый Т-90М с "загоризонтным зрением" испытают на учениях 09:38
Мигранты устроили бунт в латвийском лагере 09:35
Погибших при взрыве газа в Ногинске нет 09:27
СМИ: CША помогли деньгами Киеву в операции против 33 россиян в Беларуси 09:20
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выехал в Ногинск 09:18
Движение транспорта в Ногинске ограничено из-за взрыва в доме 09:17
Число пострадавших при взрыве газа в Ногинске возросло до семи 09:16
В Хабаровске впервые провели операцию на мозге для лечения эпилепсии 09:15
Новый пешеходный маршрут появился в центре столицы 09:11
В ПФР разъяснили, как число детей влияет на срок выхода на пенсию 08:38
Погода в Москве: дождь и не выше плюс 17 08:10
СК и прокуратура начали проверку после взрыва в доме в Ногинске 08:00
Названа причина взрыва в доме в Подмосковье 07:52
Смолов признан лучшим игроком матча Россия - Мальта 07:49
В Подмосковье прогремел взрыв в жилом доме 07:44
Иностранцы смогут прилетать во Владивосток по электронной визе 07:42
Эксперт объяснил, в каких случаях не стоит гасить ипотеку раньше срока 07:34
Циклон принесет на Камчатку снег и заморозки 07:34
Названа официальная причина смерти актера Майкла Кеннета Уильямса 07:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Саяно-Шушенская ГЭС начала принимать туристов
Саяно-Шушенская ГЭС начала принимать туристов
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
08.09.2021 09:28
Рубрика: Общество

Где прогремят фейерверки в честь Дня города в Москве

Текст: Ирина Огилько
На День города в Москве запустят салют с 26 площадок. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Сергей Михеев/РГ
Собянин рассказал, как в Москве пройдет День города

В числе площадок есть и парки. Яркое шоу начнется 11 сентября в 21.00. Фейерверки в честь Дня города прогремят в парке "Сокольники", в саду "Эрмитаж", в парке "Садовники", в усадьбе "Воронцово", в зоне отдыха "Красногвардейские пруды", в Таганском парке, в Саду имени Баумана, в Измайловском парке, в сквере по Олонецкому проезду, в Лианозовском парке, в Парке Горького, в Перовском парке, в парке "Северное Тушино", в парке "Фили", в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино", в парке Победы на Поклонной горе, в парке "Ходынское поле", в усадьбе "Измайлово" (городок имени Баумана), в ландшафтном парке "Митино", в акватории Москвы-реки - напротив Большой спортивной арены "Лужников", в акватории Москвы-реки - напротив д. 31 на ул. Гурьянова, на территории ВДНХ (Мичуринский сад), в Южном Бутове (ул. Кадырова), в поселении Московский, возле центра спорта "Московский", в Троицке (ул. Физическая, возле пожарной части N42), в Зеленограде (Озерная аллея, д. 4, стр. 2).

В регионах Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Столица ЦФО Москва День города Москвы

Главное сегодня

СК и прокуратура начали проверку после взрыва в доме в Ногинске
Центр "Вектор": Штамм "дельта плюс" не получил распространения в России
СМИ: CША помогли деньгами Киеву в операции против 33 россиян в Беларуси
ПФР: Ошибки в документах могут быть причиной некорректно начисленной пенсии
Собянин: Новых ограничений из-за COVID-19 в Москве не планируется
Журнал "Родина" проводит открытый урок Истории
Вопрос читателям: Как пандемия сказалась на питании белорусов и россиян