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08.09.2021 13:01
Рубрика: Общество

Главный нарколог Москвы заявил о тенденции по снижению алкоголизма в городе

Текст: Любовь Проценко

В Москве наблюдается тенденция по снижению алкоголизма. Такое заявление сделал главный нарколог Департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн на пресс-конференции, приуроченной к Всероссийскому дню трезвости.

Фото: iStock
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По его словам, с 2016 года в столице более чем на 40 процентов снизилось общее количество пациентов, состоящих на учете в связи со злоупотреблением алкоголя. Наблюдается и стратегическая тенденция по снижению новых случаев наркологических заболеваний, связанных с употреблением алкоголя. Например, количество новых случаев в 2020 году меньше на 25%, чем в 2019. Безусловно, это результат внедренной в Москве уникальной системы оказания наркологической помощи, которая включает в себя персонифицированный подход, использование современных возможностей генетики и фармакогенетики в наркологии.

Брюн рассказал: "Мужчины страдают синдромом зависимости от алкоголя чаще женщин. Из всех зарегистрированных больных - около 20 процентов женщин и 80 процентов мужчин. Что касается возраста, то больше всего пациентов, стоящих на учете, в возрасте 40-59 лет, около 50 процентов. Причем последние 3 года мы замечаем некоторое увеличение пациентов старше 60 лет. В том числе это связано с увеличением средней продолжительности жизни в Москве".

По словам главного нарколога Москвы, в ряде случаев для того, чтобы справиться с заболеванием, нужно обратиться к специалистам. Например, когда у человека часто появляется желание употребить алкоголь, и он не может ограничиться небольшой дозой спиртного. Или если после употребления алкоголя стали появляться провалы в памяти. В таких случаях без помощи специалиста справиться с зависимостью будет очень сложно.

Для москвичей все услуги оказываются конфиденциально и бесплатно. Получить специализированную помощь можно в наркологических диспансерах, специализированных центрах, а также по показаниям в специализированных стационарах. Помимо этого в городе работают круглосуточный информационно-консультативный телефон доверия по вопросам наркологических заболеваний - 8 (495) 709-64-04 и Информационно-консультативный телефон по вопросам профилактики, лечения и реабилитации социально-значимых заболеваний (наркомания, алкоголизм, ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты, инфекции передаваемые половым путем и др.) - 8 (495) 421-55-55.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Проблема алкоголизма

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