Группа "7Б" в Москве необычно отметит юбилей "Молодых ветров"

В Москве 11 сентября состоится специальный концерт знаменитой отечественной группы "7Б".

Выступление одной из самых ярких и самобытных команд масштабной рок-волны "нулевых" приурочено к двадцатилетию дебютного альбома "Молодые ветра". Старт получился более чем удачным - заглавная песня моментально стала самым узнаваемым хитом группы, а ряд других вещей из альбома - актуальная ныне как никогда "Осень", "Некрещёная луна", "Неизвестный солдат", "Кино" и другие - также вошли в золотой фонд отечественного рока первого десятилетия нового века. После "Молодых ветров" группа записала ещё несколько интересных пластинок.

В эту субботу Иван Демьян со товарищи громко отметит юбилей своего главного релиза.

Концерт пройдёт в столичном "Главклубе".

Важно: в отличие от большинства мероприятий на этой площадке, выступление "7Б" состоится не в формате "COVID-free", то есть QR-код на входе требоваться не будет. Поэтому количество мест ограничено до 500 - с полной рассадкой и без танцпола.