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08.09.2021 18:28

Игорь Артамонов встретился с юной чемпионкой по боксу

Глава Липецкой области Игорь Артамонов сегодня встретился с 14-летней Дианой Сикстус из Лебедяни. Юная спортсменка в августе завоевала золото на первенстве Европы среди юношей и девушек в Боснии и Герцеговине.
Фото: Администрация Липецкой области Фото: Администрация Липецкой области
Фото: Администрация Липецкой области

Диану Сикстус называют восходящей звездой бокса в Липецкой области. Лебедянская восьмиклассница выступает в категории до 40 килограммов среди спортсменов 2004-2005 года рождения. В мае она выиграла первенство страны на состязаниях в Ульяновске.

Игорь Артамонов пожелал дальнейших побед спортсменке и успехов ее тренеру Дмитрию Маслову.

- Мы гордимся такими жителями региона, которые прославляют не только нашу область, но и Россию. Желаю достижения новых высот, а мы приложим все усилия, чтобы поддержать талантливых и перспективных спортсменов, - сказал Игорь Артамонов.

Фото: Администрация Липецкой области
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Во время беседы руководитель области поинтересовался условиями, в которых занимается Диана, обсудил с ее тренером Дмитрием Масловым перспективы спортивной карьеры одаренной школьницы, а с ее отцом, Романом Валерьевичем, жизненные цели дочери. Игорь Артамонов добавил, что вносимые в областное законодательство поправки позволят спортсменке и ее тренеру с 2022 года претендовать на областную премию за победы на всероссийской и международной аренах. Такое же поощрение смогут получать молодые спортсмены-инвалиды, ставшие победителями или призерами первенств мира или Европы, юношеских Олимпийских игр, всемирных игр среди инвалидов в дисциплинах, не вошедших в программу Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, а также их наставники.

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