Как Москва боролась с коронакризисом

Столичные власти в рамках борьбы с пандемией принимали щадящие ограничительные меры, позволяющие примерно 90% экономики свободно работать. В то же время всегда приходилось идти на компромисс, чтобы не допустить чрезмерной нагрузки на систему здравоохранения, но и не подвергать экономику слишком большим ударам, заявил на Московском финансовом форуме мэр Москвы Сергей Собянин.

Он уточнил, что оптимальные решения городским властям приходилось искать в сложных условиях. С одной стороны, медики, которые умеют бороться с инфекциями и предлагают исключить контакты людей и закрыть практически все сферы экономики, чтобы бороться с пандемией. С другой стороны - финансисты, которые настаивают на том, что экономика должна продолжать свободно работать. Нужно было слышать все стороны, учитывать возможности и экономики, и системы здравоохранения и вводить меры точечно.

Судя по всему, такая методика сработала. Москве удалось не допустить коллапса службы здоровья и в то же время сохранить экономические показатели, рабочие места, уровень зарплат и т. д. Даже объем инвестиций в основной капитал в столице увеличился в этом году почти на 20% по сравнению с 2019 годом. В прошлом году было падение, но незначительное - на уровне 1%. Добиться этого городу удалось за счет того, что он предлагает инвесторам перспективные проекты.

"Я не согласен с тем, что компании не готовы инвестировать - вопрос, куда инвестировать? - подчеркнул Собянин. - Нужны проекты, в которые интересно инвестировать, и тогда компании с удовольствием в них заходят. Недавно мы реализовали один из проектов комплексного освоения промзон. Начинали торги с минимальной суммы, думая, что инвесторы скорее всего не придут, поскольку 80% в проекте - общественная застройка и производственные помещения. А пришло около двух тысяч инвесторов, цена поднялась в 80 раз".

Многое зависит от того, как упаковать и предложить продукт, чтобы он был интересен инвесторам, добавил мэр. По его словам, важно и то, что экономика стремительно меняется - на первое место выходит сфера услуг, она привлекает основные инвестиции. Но для высокой доли услуг нужна высокая концентрация населения, поэтому инвестиции в больших городах не прекращаются. В связи с этим встают вопросы укрупнения регионов, роста концентрации населения, развития больших городов.