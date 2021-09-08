Какие компенсации морального вреда присуждают жертвам ДТП

Названы средние суммы компенсаций морального вреда жертвам ДТП. Как подсчитали в Смоленском областном суде, жертва аварии при причинении ей легкого вреда здоровью и телесных повреждений, не причинивших вреда здоровью, может рассчитывать на сумму от 8 тысяч рублей до 80 тысяч рублей. В последнем случае компенсацию получила несовершеннолетняя пострадавшая.

При причинении вреда здоровью средней тяжести пострадавшим назначались выплаты от 25 тысяч рублей до 180 тысяч рублей. В тяжелых для здоровья случаях компенсации морального вреда составляли от 100 тысяч рублей до 400 000.

Сейчас суды по всей стране анализируют практику назначения компенсаций морального вреда. В частности, Смоленский областной суд сделал несколько обзоров, в том числе тематических, по назначению компенсаций потерпевшим в ДТП.

Например, Сафоновским районным судом Смоленской области была взыскана компенсация морального вреда в сумме 70 тысяч рублей в пользу женщины-пешехода, переходившей дорогу по пешеходному переходу и попавшей под машину. Водитель виноват. У женщины травмы, оцененные медиками как средней тяжести. Она месяц лежала в больнице, а через полгода после того ей была проведена операция по имплантации коленного сустава. Общая сумма компенсации морального вреда составила 80 тысяч рублей, так как еще 10 тысяч ответчик ей выплатил добровольно до суда.

Большой обзор практики провел и Омский областной суд. Он помимо прочего рассказал о ситуациях, когда вторая инстанция повышала размер компенсации. Одна из ситуаций похожа с той, что случилась в Смоленской области: женщина переходила дорогу, когда ее сбил автомобиль. В этом случае за рулем сидела другая женщина.

В результате ДТП потерпевшей причинены телесные повреждения, которые повлекли причинение тяжкого вреда здоровью. Суд первой инстанции назначил компенсацию в 100 тысяч рублей. Но апелляция повысила сумму в два раза - до 200 тысяч рублей.

"Пересматривая дело, суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что взысканная судом первой инстанции сумма компенсации морального вреда не соответствует характеру физических и нравственных страданий, причиненных истцу, а также требованиям разумности и справедливости. Так, суд апелляционной инстанции указал, что истцу вследствие действий ответчика причинен тяжкий вред, получены травмы головы, ушибы и ссадины левой верхней и правой нижней конечностей, - объясняют в Омском областном суде. - Учитывая длительность нахождения истца на стационарном, амбулаторном лечении, жалобы на постоянные головные боли, молодой возраст и отсутствие в течение значительного времени возможности вести привычный образ жизни, коллегия пришла к выводу, что сумма 100 тысяч рублей, взысканная судом первой инстанции в качестве компенсации морального вреда, не соответствует объему перенесенных истцом страданий".

Напомним, по закону суды назначают компенсации морального вреда исходя из внутренних убеждений.

Четких тарифов нет и быть не может. Однако многие эксперты говорят о том, что нужно прописать какие-то критерии и методики, на которые судьи могли бы ориентироваться.

Как подчеркнули в Смоленском областном суде, законодательство не содержит четкого алгоритма для определения размера компенсации морального вреда. Вопрос определения судом размера компенсации морального вреда носит оценочный характер.

"Проблема несовершенства практики назначения компенсаций морального вреда сегодня активно обсуждается в правовом сообществе, - отметил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Напомню, что Ассоциация юристов России разработала Методические рекомендации по определению размера компенсации морального вреда при посягательствах на жизнь, здоровье и физическую неприкосновенность человека. К разработке рекомендаций был привлечен широкий круг экспертов, как юристов-практиков, так и представителей юридической науки".

Он подчеркнул, что вопрос определения конкретного размера компенсации остается - и должен оставаться и дальше - исключительной прерогативой суда.

"Однако судам нужны критерии, на которые можно было бы ориентироваться при назначении компенсаций. Подобные критерии можно было бы прописать в специальных разъяснениях Верховного суда России. Например, в постановлении пленума. Или закрепить в нормативном правовом акте. Вопрос, как именно оформить рекомендации, чтобы они получили официальный статус, на данный момент является дискуссионным", - рассказал Владимир Груздев.

По его мнению, подготовленные обзоры свидетельствуют о том, что судебное сообщество начало глубокую проработку данного вопроса.

Практика региональных судов будет внимательно изучена в Верховном суде России, который обязательно затем скажет свое слово.

Деньги

Какие выплаты получают родственники жертвы

Если в результате ДТП погиб человек, родственники жертвы могут получить компенсации морального вреда. Но это очень чувствительная тема и всегда трагичная история, так как никакие деньги не заменят человека. И все же судам приходится высчитывать на калькуляторе, сколько стоят страдания человека, потерявшего кого-то близкого и родного.

"Суммы, присужденные судом в качестве компенсации, варьируются и составляют: 30 тысяч рублей (сестре пострадавшей), 50 тысяч рублей (родителям пострадавшего), 100 тысяч рублей, 150 тысяч рублей, 200 тысяч рублей, 250 тысяч рублей, 300 тысяч рублей, 400 тысяч рублей, 500 тысяч рублей (матери пострадавших)", - рассказывают в Смоленском областном суде.

В свою очередь в Омском областном суде обращают внимание, что суммы компенсации морального вреда родителям всегда больше, чем братьям и сестрам погибших.

Практика

Компенсации за аварии платят не только водители

В случае аварии виноватыми, а значит, и должниками могут оказаться не только водители, но и дорожные службы.

В Смоленске водитель на скользкой дороге не справился с управлением, наехал на препятствие, а также задел 12-летнюю девочку. Ребенку был причинен вред средней тяжести. Как отметили в суде, ДТП произошло "по причине нарушения установленных нормативных сроков ликвидации зимней скользкости и отсутствия должного контроля за безопасностью дорожного движения". Поэтому ответственность была возложена поровну на троих: водителя, администрацию города и компанию по ремонту дорог. Отцу пострадавшей присудили 150 тысяч рублей компенсации морального вреда, самой девочке - 30 тысяч. В итоге получилось 180 тысяч, каждый из ответчиков выплатил по 60 тысяч.

Правила

Изъять, задержать, арестовать

Член Ассоциации юристов России Вита Завацкая пояснила, чем отличается задержание автомобиля от изъятия, ареста и конфискации.

"Задержать автотранспортное средство могут, если водитель не имеет водительского удостоверения, находится в алкогольном или наркотическом опьянении, также автомобиль имеет технические неисправности или отсутствует свидетельство о регистрации и пр.", - сказала она. В таких случаях автомобиль будет отправлен на штрафстоянку. "Арест автомобиля - это опись имущества, включающая запрет на право распоряжения транспортным средством, - продолжает Завацкая. - Данную процедуру вправе осуществлять судебные приставы при исполнении судебного решения с целью дальнейшей реализации имущества в счет погашения задолженности. Машина при этом может оставаться у владельца". Иными словами, при аресте водитель в некоторых случаях сможет даже пользоваться машиной. Но продать или подарить ее уже будет не вправе. "Изъятие - это когда у владельца забирают автомобиль, который ему принадлежит, - говорит юрист. - Полицейские имеют право изъять транспортное средство, если оно участвовало в ДТП или служит вещественным доказательством и т.д. Судебные приставы изымают автомобиль с целью передачи его другому лицу или дальнейшей реализации имущества в счет погашения задолженности. Конфискация автомобиля - это один из видов наказаний. Конфискация назначается судом. Автомобиль навсегда отчуждается у хозяина, после чего переходит в собственность государства".