Какие мечты можно воплотить в Алупке

В Крыму - высокий сезон. В маленьком, но милом, курортном городке Алупка все как обычно: толпы беззаботных отдыхающих, счастливые пары и загорелые ребятишки. По словам местных отельеров, гостиницы заполнены и мест в них нет вплоть до конца сентября. Но и потом привлекательность южного побережья не теряется.

- К нам едут на отдых круглый год, - рассказывает Алексей Жестков, управляющий отелем "Онейро" (кстати, в переводе с греческого "онейро" - это мечта, сновиденье). - Многих привлекают более спокойные времена года, осень, зима, особенно если люди едут заодно подлечиться, подышать целебным крымским воздухом. Алупка - уникальное место для лечения заболеваний органов дыхания, в советское время здесь строилось много туберкулезных санаториев. Актуальными остаются также корпоративные встречи, ведь, в отличие от городских ресторанов или бизнес-центров, у нас можно проводить конференции на свежем воздухе, с соблюдением всех норм санитарной безопасности. В ресторане "Таверна" есть открытая терраса под сенью каменного дуба и панорамная площадка на крыше с видом на море и гору Ай-Петри.

А еще все больше жителей мегаполисов, настроившихся трудиться в удаленном режиме, приезжают в крымские отели... на работу. Здесь комфортно, спокойно и можно сочетать работу за компьютером с полезными прогулками по побережью или предгорьям и при этом ощущать домашний уют и заботу: номер всегда будет убран, свежее белье постелено.

Отели можно выбрать на любой вкус, они, словно камни в парке "Большой Хаос", рассыпаны по всему побережью. Но в каждом есть своя изюминка. Например, вилла, построенная на месте древнего греческого здания, бережно хранит одну из старых стен разрушенной постройки: ее отреставрировали и теперь используют в качестве каменной ограды. И на самой вилле греческая тема поддерживается деталями интерьера: амфоры, статуи, даже в местной таверне - полюбившаяся туристам средиземноморская кухня.

Питание в курортном городе - особый вопрос. Многие перекусывают в заведениях "по пути", сами выбирая блюда. Поэтому в редком отеле имеется ресторан. Но Алексей Жестков считает, что для полного комфорта гость должен иметь возможность питаться качественно и сбалансированно, и обеспечить это может собственная кухня при вилле. Кстати, в сентябре начинается сезон местного инжира, хурмы, винограда и молодого вина.

На южном побережье можно найти прекрасные рыбные рестораны. Луфарь, барабуля, камбала, местные устрицы, рапана, анчоусы - список морских деликатесов можно продолжать. Ассортимент блюд с морепродуктами меняется в зависимости от времени года. Шеф-повар маленькой таверны играет вкусами, добавляя щепотку местных специй и капельку крымской ауры. Здесь сушат, солят, маринуют, коптят и вялят всю осень местные ягоды и фрукты, чтобы сохранить частичку "летних вкусов" для гостей, которые приезжают в таверну в межсезонье и зимой. А в бархатный сезон, переходящий в мягкую зиму, начинаются традиционные дегустации вина от именитых крымских виноделов и блюд от производителей крымских гастрономических деликатесов.