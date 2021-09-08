Лавров: Мир должен сообща бороться с попытками реабилитации нацизма

Мир должен сообща пытаться купировать опасные тенденции, связанные с реабилитацией нацизма. Об этом говорится в приветствии главы МИД РФ Сергея Лаврова участникам и организаторам Международного антифашистского форума.

"Наращивание международных усилий по купированию этих опасных тенденций, несущих угрозы фундаментальным принципам мирного сосуществования государств, как никогда востребованы. Рассчитываю, что ваш форум, проходящий под девизом "Помним о прошлом и думаем о будущем", внесет весомый вклад в сохранение исторической правды, противодействие ксенофобии, национальной и религиозной нетерпимости", - говорится в послании, зачитал которое замдиректора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Сергей Чумарев.

Как заявил Лавров, сегодня становится очевидно, что "прививка от вируса нацизма" начинает ослабевать. Пример тому - Украина и страны Прибалтики, где "открыто ведется пропаганда русофобии, поднимают головы национал-радикалы, оскверняются и уничтожаются монументы воинам Красной армии, освободившим мир от коричневой чумы".

По словам Чумарева, Департаменту по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ при содействии неправительственных организаций из стран Прибалтики и на Украине удается купировать многие негативные тенденции, связанные с реабилитацией нацистских преступлений.

Напомним, Международный антифашистский форум проходит в Москве 8-9 сентября. Он приурочен к международному Дню памяти жертв фашизма и посвящен 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, а также 75-летию окончания Нюрнбергского трибунала.