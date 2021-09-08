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08.09.2021 21:43
Рубрика: Власть

Мэр рассказал, почему Москва перешла на электробусы

Текст: Ирина Огилько

Электробусы дают самый большой эффект с точки зрения экологии, уверен мэр столицы Сергей Собянин.

Фото: Валерий Карташов
КамАЗ представил первый российский водородный электробус

Переход на электробусы в столице произошел из-за того, что совпали вопрос экономии и экологии. "Сегодня два завода, "ГАЗ" и "КамАЗ", производят электробусы мирового уровня. Более того, мы с "КамАЗом" открыли сборочный завод в Москве по производству электробусов. Прекрасная машина. А было огромное количество скептиков, которые говорили, что у нас холодный город, что это все ерунда и так далее. Мы активно приближаемся уже к тысяче электробусов, - рассказал Сергей Собянин в интервью "Комсомольской правде". - Они прошли не одну зиму и показали себя нормально. Каждый год эффективность батарей увеличивается, продолжительность работы растет, себестоимость уменьшается. Мы видим, что это перспективная история. Мы перестали закупать дизельные автобусы. Сейчас закупаем только электробусы. Москва - один из первых городов мира, который принял это решение для того, чтобы дать пример и коммерческому транспорту, и в целом улучшить экологию, и создать экологическое направление в транспорте в городе и в стране".

Мэр отметил, что с машинами на водородном топливе пока идут эксперименты. "Мы в них участвуем. В этом году будет готов водородный автобус для обкатки, пробы и так далее. Для промышленного массового образца там, конечно, много работы", - отметил Собянин.

Он напомнил, что и зимы становятся теплее, поэтому с будущего года город запустит электрические водные трамваи с хорошим современным дизайном. Для эксперимента закупят двадцать штук. "Посмотрим, как они будут работать, - отметил мэр. - С точки зрения навигации у них корпуса усиленные. Два-три сантиметра льда могут сами проходить. Плюс по реке будет курсировать небольшой ледокол, который в зависимости от ситуации сможет разбивать лед и давать возможность речным трамваям работать круглогодично и без перерыва".

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