Москва прекратила программу заимствований

Программа заимствования в городской бюджет в текущем году прекращена, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Бюджет восстанавливается. Поэтому мы прекратили программу заимствования и больше в этом году занимать не будем", - сказал мэр в интервью газете "Комсомольская правда".

Он отметил, что следующий год в финансовом плане будет сбалансированным, дефицит останется, но технического характера. По словам мэра, Москва уже рассчиталась с долгами, которые были с 2010 года. Он напомнил, что тогда это было около 300 млрд руб., а по "нынешним деньгам" - порядка 600-700 млрд руб. "Мы практически полностью выплатили этот долг. Поэтому сейчас город может заимствовать, если понадобится", - сказал мэр.