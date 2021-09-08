На День города в Москве увеличат бесплатное время велопроката

В предстоящие выходные, 11 и 12 сентября, в столице увеличат бесплатное время велопроката. Доступ на сутки будет стоить 5 рублей. Об этом сообщает Teltgram-канал департамента транспорта Москвы.

"11 и 12 сентября мы увеличим бесплатное время велопроката до целого часа, а доступ на сутки будет стоить всего 5 рублей", - говорится в сообщении.

"В 2021 году сеть велопроката, которая постепенно расширяется за МКАД, стала больше. Увеличилось также и количество электровелосипедов - их уже 693 штуки. За несколько лет велопрокат стал важной частью транспортной системы Москвы, и по решению мэра в честь празднования Дня города велосипеды будут доступны почти бесплатно круглые сутки 11 и 12 сентября", - отметил заммэра столицы и руководитель департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов.