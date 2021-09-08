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08.09.2021 19:46
Рубрика: Власть

Наблюдатели от СНГ оценили подготовку к выборам в Твери

Текст: Галина Мисливская
Руководители миссии наблюдателей от СНГ посетили Тверь и высоко оценили работу местных избиркомов перед выборами 19 сентября.

Отметим, что в следующие выходные в регионе пройдут голосования на выборах всех уровней. Жителям области предстоит выбрать депутатов Госдумы по спискам и двум одномандатным округам, губернатора, депутатов Законодательного собрания Тверской области, а также депутатов муниципальных образований.

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Наблюдатели посетили несколько избирательных участков и территориальные комиссии и посмотрели, как идет подготовка к голосованию. "Мы убедились, что территориальной избирательной комиссией Московского района делается вся необходимая работа, в ТИК Центрального района также трудятся добровольцы, работа кипит", - заявил журналистам глава миссии, заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ Ильхом Нематов.

Он отдельно поблагодарил женщин Тверской области, ведь они составляют 80% сотрудников местных избиркомов. "Это очень большая, кропотливая работа", - отметил Нематов.

В региональном избиркоме председатель Валентина Дронова рассказала наблюдателям от СНГ, что все 1172 участковые избирательные комиссии Тверской области обеспечены необходимым техническим оборудованием, а также средствами для профилактики распространения коронавируса.

Также члены миссии посетили Общественную палату Тверской области. Ее председатель Александр Бутузов сообщил, что в регионе подготовлено более 2,5 тысячи общественных наблюдателей, что позволит провести голосование чисто и открыто.

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Напомним, делегация СНГ прибыла в Россию 30 августа и в тот же день ее представители получили удостоверения миссии номер один по международному наблюдению за выборами депутатов Госдумы восьмого созыва из рук председателя ЦИК России Эллы Памфиловой.

По словам Ильхома Нематова, в дни голосования 17-19 сентября наблюдатели от СНГ будут работать не только в Москве, но и в регионах, соблюдая принципы объективности, беспристрастности и невмешательства в избирательный процесс. Распределять наблюдателей по субъектам Федерации будет штаб, работающий в столице. "Я надеюсь, что какой-то из наших представителей приедет в Тверскую область", - сказал Нематов.

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