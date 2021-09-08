Названа причина взрыва в доме в Подмосковье

Утечка газа могла стать причиной мощного взрыва в многоквартирном доме в подмосковном Ногинске, сообщают источники ТАСС в экстренных службах.

Одними из первых на место ЧП прибыли местные спасатели. По сведениям агентства, в разборе завалов уже задействовано 20 спасателей, 6 спецмашин. Группировка МЧС наращивается. Из-под груды строительных обломков извлекли двоих детей и одного взрослого - они живы. Работы продолжаются, под завалами могут находиться и другие люди.

Ранее "РГ" сообщала, что в результате взрыва в доме обрушились этажи с первого по четвертый. Повреждены шесть квартир. Данные о пострадавших уточняются.