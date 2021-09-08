Собянин: Нехватка мигрантов в столице связана с увеличением количества строек

Как рассказал мэр столицы Сергей Собянин, пандемия и связанный с ней отток мигрантов лишь отчасти спровоцировали дефицит рабочих рук. Основная причина, по его словам, в увеличении количества строительных площадок.

Как отметил градоначальник, количество патентов на привлечение труда мигрантов в этом году и в 2019 году схожие - около 430 тысяч человек. "Дефицит возникает, скорее всего, не из-за того, что мигрантов стало намного меньше, а потому что у нас строек уже больше, - рассказал он в интервью "Комсомольской правде". - В предыдущие годы средний ввод жилья был около 3 миллионов квадратных метров. В последние два года мы вводим более 5 миллионов "квадратов", а сейчас приближаемся к шести. То есть объем жилья увеличился в два раза. Соответственно, и строек больше, и рабочих рук требуется больше. Эта проблема, конечно, связана еще и с тем, что у нас структура населения стареющая и процент работающих не увеличивается, а, скорее всего, уменьшается".

Решить ситуацию можно, если привлекать людей из других регионов, увеличивать зарплату и производительность труда. "В коммунальном секторе, например, в ГБУ "Автомобильные дороги", вообще нет мигрантов. Мы принимаем туда граждан из других регионов страны, из соседних областей, - рассказал Собянин. - В наших ГБУ, связанных с эксплуатацией домов, дворов и так далее, больше мигрантов. Там ниже зарплаты, труднее, может быть, работа. Но и здесь при первой возможности рабочие места предоставляются россиянам".