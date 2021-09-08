Новый пешеходный маршрут появился в центре столицы

Специалисты завершили основные работы по комплексному благоустройству Дмитровского переулка. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Дмитровский переулок расположен параллельно Столешникову переулку и связывает две улицы: Большую Дмитровку и Петровку. Длина переулка не превышает 250 метров.

Во время работ по благоустройству убрали в кабельную канализацию "воздушные" провода, проложили дополнительный участок водосточной сети и установили 7 новых дождеприемных решеток.

Тротуары расширили - в среднем на 75 сантиметров - благодаря оптимизации ширины проезжей части, отделили от дороги бордюрным камнем и замостили.

Дорожное покрытие обновили и создали дополнительные парковочные места, в их числе - три для маломобильных горожан. Для предпочитающих велотранспорт оборудовали 5 велопарковок.

Подвесное освещение заменили стилизованными под старину фонарями, установили удобные скамейки, 2 навигационные стелы и урны.