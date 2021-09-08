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08.09.2021 15:21
Рубрика: Власть

Собянин: О штрафах и спецстоянках за ночные гонки

Текст: Сергей Собянин (Мэр Москвы)
Сегодня внес в Московскую городскую Думу пакет поправок в московское и федеральное законодательство об усилении ответственности за нарушение тишины и покоя в ночное время.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

К сожалению, проблема хорошо известна жителям многих районов Москвы. Отдельные "отмороженные" автомобилисты всю ночь напролет гоняют на машинах и мотоциклах без глушителей и с громкой музыкой.

Меня неоднократно просили принять меры, чтобы положить этому конец.

Что предлагаю?

1) Запретить использовать в Москве машины и мотоциклы с полностью или частично модифицированными глушителями, если они нарушают тишину и покой граждан в ночное время.

2) В 10 раз повысить штраф за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами - с 500 до 5000 рублей.

Если мощность двигателя легковой машины превышает 200 л.с., то штраф будет еще больше: + 250 рублей за каждые 10 л.с. сверху.

Владелец спорткара с 400 "лошадками" под капотом заплатит уже 10000 рублей.

Для мотоциклов "прогрессивный" штраф будет начинаться с 50 л.с., для грузовых автомобилей - с 250 л.с.

3) Штрафовать за нарушение тишины в автоматическом режиме с помощью камер фото- видеофиксации нарушений, оснащенных специальными устройствами - шумомерами. Они обеспечат системный характер привлечения к ответственности и неотвратимость наказания.

4) Автомобили и мотоциклы с полностью или частично модифицированными глушителями задерживать и помещать на спецстоянку - до тех пор, пока глушитель не будет возвращен в штатный режим.

Надеюсь, что депутаты федерального и городского парламентов нас поддержат и оперативно примут законы, которые вернут москвичам право на спокойный отдых по ночам.

Источник: блог мэра Москвы Сергея Собянина

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