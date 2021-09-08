Погода в Москве: дождь и не выше плюс 17

В среду днем на погоду в столичном регионе начнет влиять антициклон. Поэтому немного потеплеет. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

Местами в течении дня будет идти небольшой дождь. Максимальная температура +15...+17, но при дожде возможны порывы ветра до 15 м/с. Атмосферное давление останется выше нормы, содержание кислорода в воздухе и относительная влажность - в пределах климатической нормы.

Как отмечают специалисты, в такие осенние дни для укрепления организма нужно пить витамины растительного происхождения, гулять на свежем воздухе, заниматься физкультурой, например, скандинавской ходьбой.

Кстати, наиболее высокой температура 8 сентября была в 1938 году, когда воздух прогрелся до +29,8 градуса. А минимальная - в 1896 году, когда было +0,1 градуса.