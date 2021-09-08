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08.09.2021 23:54
Рубрика: Экономика

Пробные пуски отопления начнут в подмосковных домах 14 сентября

Текст: Роман Шатурский
Российская газета - Столичный выпуск № 206(8557)
На следующей неделе теплоснабжающие организации области начнут тестировать отопительную систему, готовясь к предстоящему пуску тепла. Начиная с 14 сентября, пробные топки пройдут и в жилых домах, и на социальных объектах.

Пока прогнозы синоптиков благоприятны. К концу недели в столичном регионе потеплеет, придет бабье лето. Ожидается, что днем температура воздуха будет подниматься до комфортных 20 градусов. И в ближайшие пару недель не опустится до тех значений, при которых нужно включать отопление. Напомним, по нормативам тепло подают, когда среднесуточная температура воздуха на протяжении пяти дней держится ниже 8 градусов. "Но если прогнозы синоптиков на теплые дни не оправдаются и жители будут просить включить отопление, мы подадим тепло в дома раньше наступления нормативных условий. Поручение губернатора Андрея Воробьева на этот счет у нас уже есть", - сообщил вице-губернатор области Евгений Хромушин.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Плату за отопление рассчитают с учетом показаний квартирных счетчиков

Тем временем Государственная жилищная инспекция области продолжает проверять подготовку к зиме многоквартирных жилых домов. На данный момент проверено 72% всего многоквартирного фонда. 51% домов приняты без замечаний, утверждает глава надзорного ведомства Ольга Федина. В остальных случаях выявлены нарушения. Самое частное из них - незакрытый тепловой контур дома. Это сломанные доводчики на дверях, сами двери, покосившиеся и неплотно прилегающие к косякам, неотрегулированные окна, из которых дует, трубы отопления без теплоизоляции. В некоторых домах выявили неисправное электрооборудование, а где-то неутепленные фасады и крыши.

Если прогнозы синоптиков не оправдаются, тепло в домах жителей включат раньше срока

"По итогам наших проверок возбуждено 1600 дел об административных правонарушениях. Более 1100 из них - персонально в отношении руководителей управляющих организаций", - говорит Федина. Большую помощь сотрудникам Госжилинсекции оказала ассоциация председателей советов многоквартирных домов. "Ее представители демонстрируют активную жизненную позицию, хорошие знания жилищного законодательства, детальное понимание того, что значит подготовленный к зиме дом", - отмечает глава ГЖИ.

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