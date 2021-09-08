Путин принял доклад Воробьева по Ногинску

Президент выслушал доклад губернатора Подмосковья о ситуации в Ногинске, где произошел взрыв бытового газа в многоэтажке.

"Утром Владимир Путин принял доклад губернатора Андрея Воробьева о мерах по ликвидации последствий взрыва в Ногинске, помощи, которую предполагается оказать семьям погибших и пострадавших, а также о мерах в отношении эвакуированных жителей дома", - сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Напомним, сегодня, 8 сентября, в панельной девятиэтажке в Ногинске взорвался газ. Обрушилась стена на втором, третьем и четвертом этажах.

По последним данным, два человека погибли, есть пострадавшие.