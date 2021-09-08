Роман Романенко призвал в открытом письме к Сергею Собянину присвоить Битцевскому лесу особый статус

Депутат Госдумы, лётчик-космонавт, Герой России Роман Романенко попросил Мэра Москвы посодействовать в вопросе присвоения Битцевскому лесу особого защитного статуса.

На своих страницах в социальных сетях Романенко опубликовал открытое письмо, адресованное мэру Москвы Сергею Собянину, где затрагиваются вопросы сохранения природно-исторического парка "Битцевский лес".

"Битцевский лес по праву считается "лёгкими Москвы". Это не только любимое место для прогулок жителей района, но и дорогой сердцам людей островок природы в огромном мегаполисе, благодаря которому москвичи имеют возможность дышать чистым воздухом. Лесной массив защищает город и горожан от выбросов промышленных предприятий всего юга Подмосковья", - говорится в письме.

Герой России отмечает, что местные жители всерьёз опасаются того, что однажды они лишатся Битцевского леса в результате массовой жилой и коммерческой застройки, возведения новых транспортных артерий и недобросовестного отношения к чистоте и порядку самих же людей.

"Давайте сохраним Битцевский лес вместе! Как известно, у стратегически важных зелёных массивов бывают разные статусы: национальные парки, заповедники, заказники и другие. Считаю, необходимо создать экспертную рабочую группу под Вашим личным контролем, чтобы понять, какой именно статус позволит защитить Битцевский лес максимально эффективно, исключит какое-либо вмешательство в лесную экосистему, обезопасит территорию от застройки и даст дополнительный инструмент природоохранникам и экологам для борьбы с теми, кто загрязняет зелёный массив бытовыми отходами", - написал Романенко.

Эколог и писатель Анатолий Баташев прокомментировал это предложение: "Рад, что мнение тысяч москвичей - жителей Чертаново, Ясенево, Бутово, наконец, услышано. Эко-активисты давно бьют тревогу по поводу безопасности зелёных поясов Москвы. Мы давно изучаем Битцу, и местные старожилы охотно проводят своеобразные экскурсии по лесу, показывая потаенные, уникальные места зелёного массива, которые обязательно нужно сохранить. И раз уж к этому вопросу подключился федеральный депутат, надеюсь, городские власти обратят внимание на проблему".