Роман Романенко призвал в открытом письме к Сергею Собянину присвоить Битцевскому лесу особый статус

Новости

Через два года в Москве достроят основной транспортный каркас 22:33
Собянин: Нехватка мигрантов в столице связана с увеличением количества строек 22:11
В подмосковном Ногинске объявлен траур по погибшим при взрыве дома 22:09
Из-под завалов в Ногинске извлекли тело третьего погибшего 22:04
В Москве построят новый вокзал на Комсомольской площади 21:58
В ФАС рассказали о проверках цен на стройматериалы и продукты 21:51
Собянин ответил на вопрос: "Резиновая ли Москва? 21:50
Соглашение о разминировании в СНГ внесено на ратификацию в Госдуму 21:47
Мэр рассказал, почему Москва перешла на электробусы 21:43
В Думу внесено соглашение с Южной Осетией об исчислении выслуги лет военным 21:41
Госдеп не одобрит вылет из Афганистана самолетов с американцами и их союзниками 21:31
Собянин назвал дистанционное обучение для школьников и студентов крайней мерой 21:25
Собянин: Технически Москва готова к проведению выборов 21:18
Минэкономразвития: Годовая инфляция замедлилась до 6,74% 21:09
В доме вице-мэра округа в штате Нью-Йорк обнаружен арсенал оружия 21:07
Москва прекратила программу заимствований 20:55
Стало известно, как проводят в последний путь Бельмондо 20:49
Собянин рассказал, как восстанавливается экономика столицы 20:47
Собянин выступил против объединения Москвы и Подмосковья 20:37
ВОЗ призвала россиян продолжать носить маски и соблюдать дистанцию 20:36
Переговоры между Сербией и Косово закончились ничем 20:25
В России подешевел бензин 20:09
Волейболисты РФ победили Северную Македонию в последнем матче группы на ЧЕ 19:40
Пересильд и Шипенко сдали предполетные экзамены на пятерку 19:30
Мошенники стали звонить россиянам под видом сотрудников Роскомнадзора 19:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Тридцать лет назад в России впервые позвонили по сотовой связи
Тридцать лет назад в России впервые позвонили по сотовой связи
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
08.09.2021 21:06
Рубрика: Общество

Роман Романенко призвал в открытом письме к Сергею Собянину присвоить Битцевскому лесу особый статус

Текст: Анна Полтавцева
Фото: Семен Кац Фото: Семен Кац
Фото: Семен Кац

Депутат Госдумы, лётчик-космонавт, Герой России Роман Романенко попросил Мэра Москвы посодействовать в вопросе присвоения Битцевскому лесу особого защитного статуса.

На своих страницах в социальных сетях Романенко опубликовал открытое письмо, адресованное мэру Москвы Сергею Собянину, где затрагиваются вопросы сохранения природно-исторического парка "Битцевский лес".

"Битцевский лес по праву считается "лёгкими Москвы". Это не только любимое место для прогулок жителей района, но и дорогой сердцам людей островок природы в огромном мегаполисе, благодаря которому москвичи имеют возможность дышать чистым воздухом. Лесной массив защищает город и горожан от выбросов промышленных предприятий всего юга Подмосковья", - говорится в письме.

Герой России отмечает, что местные жители всерьёз опасаются того, что однажды они лишатся Битцевского леса в результате массовой жилой и коммерческой застройки, возведения новых транспортных артерий и недобросовестного отношения к чистоте и порядку самих же людей.

Фото: Иван Степанов
Роман Романенко предложил присвоить Битцевскому лесу статус ландшафтного заказника

"Давайте сохраним Битцевский лес вместе! Как известно, у стратегически важных зелёных массивов бывают разные статусы: национальные парки, заповедники, заказники и другие. Считаю, необходимо создать экспертную рабочую группу под Вашим личным контролем, чтобы понять, какой именно статус позволит защитить Битцевский лес максимально эффективно, исключит какое-либо вмешательство в лесную экосистему, обезопасит территорию от застройки и даст дополнительный инструмент природоохранникам и экологам для борьбы с теми, кто загрязняет зелёный массив бытовыми отходами", - написал Романенко.

Эколог и писатель Анатолий Баташев прокомментировал это предложение: "Рад, что мнение тысяч москвичей - жителей Чертаново, Ясенево, Бутово, наконец, услышано. Эко-активисты давно бьют тревогу по поводу безопасности зелёных поясов Москвы. Мы давно изучаем Битцу, и местные старожилы охотно проводят своеобразные экскурсии по лесу, показывая потаенные, уникальные места зелёного массива, которые обязательно нужно сохранить. И раз уж к этому вопросу подключился федеральный депутат, надеюсь, городские власти обратят внимание на проблему".

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Путин назвал гибель Зиничева невосполнимой личной утратой
В "Газпроме" ответили на сообщения о начале поставок газа по "СП-2"
Собянин внес поправки об усилении ответственности за нарушение тишины автомобилистами
При взрыве бытового газа в подмосковном Ногинске погибли три человека
Суд взыскал 126 млн долларов с Абызова и "Альфа-банка"
Журнал "Родина" проводит открытый урок Истории
Вопрос читателям: Как пандемия сказалась на питании белорусов и россиян