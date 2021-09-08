СК и прокуратура начали проверку после взрыва в доме в Ногинске

Сотрудники Следственного комитета и прокуратуры выехали в Ногинск, где около часа назад прогремел взрыв в жилом доме.

Как сообщает Telegram-канал региональной прокуратуры, глава ведомства Сергей Забатурин направил на место ЧП для координации действий правоохранительных органов и специальных служб своего заместителя Олега Черскова и Ногинского городского прокурора Романа Ковалева.

Сотрудники надзорного органа дадут правовую оценку работе организаций и руководителей, ответственных за содержание домового газового оборудования. В свою очередь региональное ГСУ СК направило в Ногинск следователей и криминалистов.

Напомним, что в доме №9а на улице 28 июня в результате взрыва в одном из подъездов разрушились этажи с первого по четвертый. Данные о пострадавших уточняются. Спасены двое детей и один взрослый, разбор завалов продолжается.