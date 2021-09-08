Собянин назвал дистанционное обучение для школьников и студентов крайней мерой

При ухудшении эпидемиологической ситуации в Москве власти города сделают все, чтобы сохранить очное обучение в школах, и лишь в отдельных случаях будут переводить на дистант определенные классы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы должны быть ко всему готовы, но такие решения если и будут приниматься, то в крайнем случае. Мы сделаем все возможное, чтобы наши дети приходили в школу и нормально занимались", - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью "Комсомольской правде".

Как отметил Собянин, в школах продолжают действовать санитарные ограничения, при этом в случае выявления заболевшего коронавирусом, отдельные классы переводятся на дистанционную систему обучения. "В целом школа продолжает работать", - сказал мэр. - Я надеюсь, что нам не придется принимать крайние меры".

Градоначальник сообщил, что Москва технологически готова перейти на дистанционное обучение, такой формат она уже проходила с помощью Московской электронной школы (МЭШ). "МЭШ дает возможность проведения онлайн-занятий, электронные дневники, электронные журналы, возможности подкачки необходимого контента. Мы интегрировали лучшие образовательные контенты коммерческих организаций в Московскую электронную школу для того, чтобы бесплатно ими могли пользоваться все учащиеся", - рассказал мэр. Он отметил, что с этого года появляется сервис формирования портфолио учащихся. А со временем школа добьется и индивидуального подхода к каждому учащемуся с точки зрения его возможностей и талантов. "Конечно, при этом давая необходимые минимальные знания в соответствии со стандартом", - добавил Собянин.