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08.09.2021 13:31
Рубрика: Власть

Собянин: Объем инвестиций в Москве вырос на 20% по сравнению с 2019 годом

Текст: Александр Мелешенко

Объем инвестиций в основной капитал в Москве увеличился в этом году почти на 20% по сравнению с 2019 годом. При этом в прошлом году было падение, но незначительное - на уровне 1%. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин на Московском финансовом форуме.

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"Я не согласен с тем, что компании не готовы инвестировать - вопрос куда инвестировать? - подчеркнул градоначальник. - Нужны проекты, в которые интересно инвестировать и тогда компании с удовольствием в них заходят. Мы недавно реализовали один из проектов комплексного освоения промзон. Начинали торги с минимальной суммы, думая, что инвесторы скорее всего не придут, поскольку 80% в этом проекте - это общественная застройка и производственные помещения. А пришло около двух тысяч инвесторов, цена при этом поднялась в 80 раз".

Важно, как упаковать и предложить продукт, чтобы он был интересен инвесторам, добавил Собянин. По его словам, важно и то, что экономика стремительно меняется - сегодня на первое место выходит сфера услуг, она и привлекает основные инвестиции. Но для высокой доли услуг нужна высокая концентрация населения, поэтому инвестиции в больших городах не прекращаются. В связи с этим встают вопросы укрупнения регионов, роста концентрации населения, развития больших городов.

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