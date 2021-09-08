Собянин оценил ход реализации городских проектов развития в ЮЗАО

Лето прошло, а вслед за ним заканчивается и сезон благоустройства, которое с весны шло в столице на всей территории. Пришло время оценить, что в итоге получилось. Именно с этой целью и приехал в Юго-Западный административный округ города мэр Сергей Собянин.

Даже на первый взгляд невозможно не заметить как преобразился, посвежел Ленинский проспект - крупнейшая вылетная магистраль Москвы. При том огромном транспортном потоке, который идет по ней, заниматься здесь благоустройством непросто. Но работникам городского хозяйства удалось выполнить все намеченное, чтобы сделать трассу более комфортной и доя автомобилистов, и для местных жителей. На участке от улицы Кравченко до МКАД - а это пять километров длины и 74 гектара общей площади, не только отремонтировали проезжую часть, но и установили 650 новых фонарей. По вечерам стало намного светлее. В большей безопасности чувствуют себя и пешеходы - на всех переходах для них установили опоры контрастного освещения. Для велосипедистов обустроили по всей длине этого участка велодорожку с велопарковками и станциями проката велосипедов и самокатов. Заменили все до одной старые остановки общественного транспорта, а во дворах домов вдоль проспекта отремонтировали четыре детских игровых площадки.

Ну, а дальше наступила пора озеленения. Коммунальщики высадили свыше 500 деревьев и более 9 тысяч кустарников. К этой работе присоединились и сами жители. "Москве нужно больше хвойных растений, таких, как например, можжевельники - они красивые и зимой, и летом".- объяснила мэру их выбор член инициативной группы Татьяна Воловик. Собянину посадки понравились: "У вас настоящий сад получился". Продолжится благоустройство на Ленинском и в будущем году - на участке от Садового кольца до Университетского проспекта. Полностью оно завершится в 2024 году, когда закончится и строительство Троицкой линии метро. Осмотрев ход сооружения станции "Улица Генерала Тюленева", Собянин порадовал жителей района "Теплый стан": "Новая станция для вас существенно разгрузит станции Калужско-Рижской и Сокольнической линий метро- примерно на 20-25 процентов. В целом Теплый Стан будет одним из самых лучших районов по обеспечению метрополитеном". Впрочем, выиграют от ввода Троицкой линии и многие другие жители как ЮЗАО, так и Новой Москвы: длиной она 40 километров, а все 17 участков линии планируется запустить одновременно.

Тут же, в Теплом стане, глава города заглянул на недавно открывшуюся фестивальную площадку. Горожане уже полюбили эти красивые деревянные терема, построенные в купеческом стиле, украшенные скульптурами и панно с героями русских сказок. С 1 сентября на площадке проходит фестиваль "Цветочный джем", который уже посетили более 7 тысяч человек. Самый популярный сейчас - роллердром, а зимой на его месте появится каток с искусственным льдом. На прощание Собянин заглянул в детскую музыкальную школу имени Иванова-Крамского. В этом году здание школы капитально отремонтировали в рамках проекта "Искусство-детям". Привели в порядок не только здание, но и купили свыше 600 новых инструментов и заменили всю мебель. Так что к своему 50-летию, которое отмечается в этом году, школа стала выглядеть как новая.