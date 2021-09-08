Собянин ответил на вопрос: "Резиновая ли Москва?

Москва прирастает новыми жителями: каждые 10 лет в среднем на миллион человек. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

"Во все времена все правительства старались ограничить количество жителей столицы. Это было и при Сталине, и при Брежневе, и при Хрущеве, и в постсоветский период. Но ни в один период времени никому этого не удалось сделать, - рассказал Сергей Собянин в интервью "Комсомольской правде". - Москва прирастает каждые 10 лет в среднем на миллион человек. Кажется, что это большой прирост, но и количество жителей у нас большое. И этот прирост не весь миграционный. В последние годы большая часть - это естественный прирост, москвичи, которые рождаются в Москве, наше подрастающее поколение". Он уточнил, что сегодня численность населения Москвы составляет 12,5 млн человек и порядка 8 млн жителей Подмосковья.

Как отметил мэр, если смотреть удельный прирост миграции, то Москва занимает четвертое место. В лидерах - Краснодарский край, Тюмень. Но, что касается в абсолютных цифрах, то объем миграционных потоков большой. Но, конечно, в абсолютных цифрах это большой объем.