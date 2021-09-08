Собянин рассказал, как восстанавливается экономика столицы

О том, как восстанавливают экономику городского хозяйства, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в интервью "Комсомольской правде".

"Когда начали понимать, что у нас дефицит бюджета, мы все равно продолжали стройку. Потому что это аксиома ведения городского хозяйства и восстановления экономики. Нужно вкладываться, - рассказал мэр Москвы. - Если ты перестаешь вкладываться в город, перестают вкладываться инвесторы, то в целом экономика начинает по спирали идти вниз. Ты должен, наоборот, толкать ее вперед. Занимать, но толкать вперед. Тогда она быстро восстанавливается и сторицей возвращает деньги".

Поэтому во время локдауна из-за коронавируса в 2020 году город продолжил в полном объеме программы по реновации, развитию метро, дорог, благоустройству, развитию здравоохранения, образования, культуры, спорта.