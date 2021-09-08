Собянин выступил против объединения Москвы и Подмосковья

Мэр столицы Сергей Собянин высказался против объединения Москвы и Подмосковья.

"Во всякой системе есть свои плюсы и минусы. Но если нет совсем очевидных минусов, то лучше эту систему не тревожить. Она выстроилась. Система государственного управления в Москве и Подмосковье, в муниципальных образованиях Подмосковья - очень сложная. У Москвы своих проблем и задач хватает, и попытаться объять необъятное… Это, скорее всего, приведет к усложнению управления всем регионом, а не упрощению. На мой взгляд, сегодня этого не следует делать", - сказал Собянин в интервью газете "Комсомольская правда".

Мэр добавил: "Когда мы говорим об интеграции Москвы и Московской области, то нужно, скорее всего, говорить не об интеграции государственного управления, чиновничьих структур, а об интеграции инфраструктуры, например, водоснабжения. Этим мы с Андреем Юрьевичем Воробьевым активно и занимаемся, вовлекая мощности Мосводоканала, поставляя качественную воду не только в Москву, но и в Подмосковье. Очистные сооружения также работают частично на Москву и Московскую область. Система электроснабжения тоже у нас единая, как и программа газификации. Мособлгаз работает в Новой Москве и Московской области. Но самое главное - единая система транспорта. Потому что миллионы людей из Подмосковья каждый день едут в Москву и обратно. И это самая ключевая задача, над решением которой мы уже много лет бьемся, и она очень непростая. Основа решения этой проблемы, с одной стороны, развязки, вылетные магистрали, ЦКАД и т. д., но наиболее эффективное решение - развитие железных дорог.

Собянин также заявил, что каждые десять лет Москва в среднем прирастает на миллион человек, и эта динамика сохраняется.

Мэр объяснил, за счет чего увеличивается население столицы. Вопреки расхожему мнению в городе становится больше жителей не только из-за приезжих.

"И у нас прирост не весь миграционный, - отметил Собянин. - В последние годы большая часть - это естественный прирост, москвичи, которые рождаются в Москве, наше подрастающее поколение. В столице меньше смертность и больше рождаемость. А если смотреть удельный прирост миграции, то Москва не на первом месте. В лидерах - Краснодарский край, Тюмень, еще ряд городов. Москва находится на 4-м месте по такому приросту. Но, конечно, в абсолютных цифрах это большой объем. Сегодня население Москвы - 12,5 миллионов человек и порядка 8 миллионов жителей Подмосковья".