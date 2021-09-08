Собянин выступил за инфраструктурную интеграцию Москвы и Подмосковья

Мэр российской столицы Сергей Собянин высказался за инфраструктурную интеграцию Москвы и Подмосковья. При этом он подчеркнул, что не следует объединять государственные системы управления двух регионов в единую систему.

"Когда мы говорим об интеграции Москвы и Московской области, то нужно, скорее всего, говорить не об интеграции государственного управления, чиновничьих структур, а об интеграции инфраструктуры, например, водоснабжения", - сказал Собянин в интервью "Комсомольской правде". Он отметил, что этим вопросом они занимаются совместно с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

Он привел в пример столичную систему Мосводоканала, которая поставляет качественную воду не только в Москву, но и в Подмосковье. Мэр добавил, что и очистные сооружения, и система электроснабжения работают частично на Москву и Московскую область. При этом Мособлгаз работает не только в области, но и в Новой Москве.

"Но самое главное - единая система транспорта. Потому что миллионы людей из Подмосковья каждый день едут в Москву и обратно. И это самая ключевая задача, над решением которой мы уже много лет бьемся, и она очень непростая. Основа решения этой проблемы, с одной стороны, развязки, вылетные магистрали, ЦКАД и т. д., но наиболее эффективное решение - развитие железных дорог", - сказал Собянин.

Мэр отметил, что объединять системы госуправления Москвы и области не нужно. "Если нет совсем очевидных минусов, то лучше эту систему не тревожить, - сказал Собянин. - Она выстроилась. Система государственного управления в Москве и Подмосковье, в муниципальных образованиях Подмосковья - очень сложная. У Москвы своих проблем и задач хватает, и попытаться объять необъятное... Это, скорее всего, приведет к усложнению управления всем регионом, а не упрощению. На мой взгляд, сегодня этого не следует делать".