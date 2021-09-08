Тимофей Баженов убежден, что в школах требуется запретить продажу фастфуда

Основная вредная привычка детей и школьников нашей страны, по мнению врачей, это пристрастие к нездоровой еде. В настоящее время Роспотребназдор проводит специальную горячую линию, специалисты которой консультируют россиян на тему организации питания школьников. Одним из шагов, которые помогут улучшить здоровье детей, мог бы стать полный запрет на продажу фастфуда в школах, считает лидер общественного движения Тимофей Баженов.

"Правильное и сбалансированное питание особенно необходимо растущим организмам. Но мы знаем, что здоровой пище подростки чаще предпочитают еду из ресторанов быстрого питания, чипсы и прочие вредные высококалорийные продукты. Мы не можем заставить детей питаться правильно. Но мы можем хотя бы ограничить им доступ к вендинговым аппаратам, которые сейчас установлены во многих учебных заведениях столицы", - считает Тимофей Баженов.

Чтобы не навредить здоровью, медики рекомендуют свести к минимуму в своем рационе питания быстрые углеводы, в том числе, фастфуд, фруктовые соки и сладкие газированные воды. С целью профилактики нарушения деятельности внутренних органов, набора лишнего веса и ожирения, развития сердечно-сосудистых недугов диетологи советуют ежедневно есть фрукты, овощи, а также бобовые - фасоль, горох, сою. Для употребления красного мяса и колбасы норма не более трех раз в неделю.

Горячая линия Роспотребнадзора будет работать до 17 сентября. Позвонив специалистам ведомства, родители могут проконсультироваться по питанию своих детей. Также здесь можно получить ответы на вопросы о питании школьников, обязанностях руководства школ и родительском контроле за рационом детей в общеобразовательных организациях.

Тимофей Баженов предлагает запретить использование вендинговых аппаратов с фастфудом в образовательных учреждениях. Дети фактически заменяют полноценное питание вредной едой из автоматов - чипсами, шоколадными батончиками, сладкой водой. Для сохранения здоровья школьников Баженов требует обеспечить всех учеников средних общеобразовательных учреждения бесплатными полноценными обедами. Детям, которые имеют проблемы со здоровьем - аллергию, диабет, нарушение пищеварения, общественный лидер считает необходимым предлагать специальное меню.

"Крепкое здоровье - это лучшее, что мы можем дать нашим детям. А залог крепкого здоровья - это правильное, сбалансированное питание и активный образ жизнь. Вы наверняка слышали такую мудрость, что детей не надо воспитывать, надо воспитывать себя, они все равно будут похожими на своих родителей. Поэтому, когда мы говорим о здоровом питании детей, мы в первую очередь говорим о питании всей семьи. Все остальное - частности", - сказал Тимофей Баженов.

Общественность по-разному относится к популярности "быстрой еды". Так активист, инженер Антон Тарасов считает, что фастфуд необходимо запретить не только в школах, но и во всей стране, так как в этой пище содержится много вредных для здоровья веществ.