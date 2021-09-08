В Москве построят новый вокзал на Комсомольской площади

Еще один вокзал построят на Комсомольской площади в Москве, где уже расположены Ленинградский, Ярославский и Казанский вокзалы. Он будет предназначен для высокоскоростной магистрали (ВСМ), сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, новый вокзал появится рядом с ветками МЦД-2 и МЦД-4. На данный момент там уже есть станция Каланчевская, но она маленькая. Мэр уточнил, что уже открыли большую платформу для МЦД-2. Платформу для МЦД-4 построят через 1,5 года.

"В итоге получится огромный транспортный узел, где будут пересекаться два диаметра и ВСМ", - рассказал мэр столицы в интервью "Комсомольской правде".