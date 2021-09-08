В Подмосковье для детей-инвалидов ввели новую форму поддержки

Подмосковные семьи с детьми-инвалидами получили еще одну меру социальной поддержки. Теперь они могут компенсировать затраты на проезд к месту отдыха на личном автомобиле. Такой закон сразу в трех чтениях приняли депутаты Московской областной Думы.

Особенные дети имеют право на бесплатную путевку в санаторий один раз в год и компенсацию проезда к месту отдыха и обратно. "Компенсировался проезд на железнодорожном, авиационном, водном и наземном общественном транспорте. А вот личного автомобильного транспорта в этом перечне не было", - объяснила первый замминистра социального развития Московской области Надежда Ускова, представляя законопроект. Между тем запрос от родителей на эту меру поддержки есть. Если, к примеру, ребенок передвигается в инвалидной коляске или вынужден раз в несколько часов принимать лекарства, путешествовать на поезде или самолете ему не очень комфортно.

"Действительно, добираться до мест отдыха или лечения многим становится удобнее на своем автомобиле, особенно когда речь идет о поездке с ребенком с ограниченными возможностями здоровья. И решение о компенсации расходов на дорогу - логичное и закономерное. Это еще один наглядный пример того, что мы называем адресной социальной поддержкой - помощь предоставляется там, где она нужна, и в том виде, в котором больше всего востребована", - отмечает спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Компенсации установили такие: 11 958 рублей для поездок в санатории Крыма, 10 660 рублей - Краснодарского края, 10 933 рубля - Кавказских Минеральных Вод. И депутаты подсчитали - дорога до санатория на личном транспорте обходится дешевле, чем на самолете или поезде. В этом году, например, область закупила для детей-инвалидов 4671 путевку в санаторий. С каждым ребенком обязательно едет сопровождающий взрослый, значит, нужно приобрести еще 4671 путевку и 9342 билета туда-обратно. При этом 360 семей хотели бы добраться до санатория на машине. "Если они едут общественным транспортом, это обходится бюджету в 9,3 миллиона рублей. А на выплату компенсаций необходимо 4,1 миллиона. Сэкономленные 5 миллионов можно направить на покупку дополнительных путевок для других детей", - говорит председатель думского комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев.