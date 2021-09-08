В школах и колледжах Москвы могут ввести биометрические паспорта

Новую систему прохода в школы и колледжи столицы рассматривает столичное правительство. Ввести ее смогут уже в 2022 году. Если это произойдет, нововведение коснется более 1,2 миллиона человек. О плюсах и минусах новшества рассказали "РГ" специалисты.

Над проектом работают столичные департаменты информационных технологий и образования и науки. По данным департамента информационных технологий, пока только изучается возможность внедрения системы распознавания лиц в образовательных учреждениях. Речь идет о школах и колледжах. "Говорить о том, что она будет введена, сейчас рано", - уверяют в департаменте информационных технологий Москвы. Тем не менее, если система заработает, то коснется она большого количества москвичей. И вот почему. По данным департамента образования и науки Москвы, в школах города обучается 1 миллион 50 тысяч учащихся, еще около ста тысяч студентов - в колледжах. Уроки у них ведут более 56 тысяч учителей. А всего в системе образования столицы занято почти 100 тысяч человек. В результате собрать биометрические данные должны будут у 1 миллиона 250 тысяч человек. В общем, это не 15 тысяч пассажиров, которые дали добровольное согласие на обработку биометрических данных и тестируют сейчас схожую систему в столичной подземке, расплачиваясь лицом за проход в метро.

Есть и еще одно отличие услуги по оплате "лицом" проезда в метро от входа в учебное учреждение, рассказал "РГ" председатель Ассоциации участников рынка данных, директор АНО "Инфокультура" Иван Бегтин. Дело в том, что пассажиры в подземке добровольно выразили согласие на сбор таких данных, а учащихся и работников школ и колледжей могут обязать. "Что касается тотального внедрения этой системы, то здесь есть плюсы и минусы", - рассказал Бегтин.

Как отмечает Бегтин, сейчас ученик, забывший или потерявший свою электронную карточку, может сделать дубликат и попросить охранника пустить его без документа. Но пока его карту изготавливают и вручают новую, проходит время, в течение которого пластиком может воспользоваться посторонний. "Биометрические технологии подделать очень сложно, как и взломать эти данные, - продолжает эксперт. - Основной риск системы в том, что в случае утечек этих данных, получится сбор компромата на человека в течение всей жизни. Ведь помимо основной функции, система будет "распознавать" его везде - в театре, на улице, словом, следить за каждым шагом.

По словам Бегтина, пока ни одна страна мира не применяет эту систему для входа в школы. Исключение составляют лишь несколько университетов в США, где до ее введения были зафиксированы неоднократные случаи стрельбы. Как отметил Бегтин, прежде чем вводить такую систему, нужно провести многосложную экспертизу не только городского, но и федерального уровня, а также вынести этот вопрос на общественное обсуждение.

Биометрическую систему распознавания лиц уже не обманешь, как охранника школы. Фото: Александр Корольков/РГ

Общественное обсуждение предлагает провести и председатель профсоюза "Учитель" Юрий Варламов. "В начале октября мы соберем совет профсоюза, обсудим возможность введения биометрических данных в школах и выясним отношения учителей к этому, - рассказал Юрий Варламов. - Я преподаю предмет "Право" в государственной школе "Интеллектуал". И, как учитель, равнодушно отношусь к возможности введения биометрии. Другое дело, что эта система, направленная на повышение безопасности в школе, может и не сработать, если это будет схожий случай с Керченским стрелком, когда ученик принес в школу на урок оружие. Что касается стороннего лица, то первым в школе его встретит охранник. Основная его задача - нажать на тревожную кнопку. Будет биометрия или не будет, поставят дополнительные видеокамеры, все равно результат зависеть будет от того, как быстро охранник нажмет на тревожную кнопку.

Поддерживают идею усиления безопасности в школах те, кто сейчас обеспечивает охрану столичных образовательных учреждений - компании, входящие в СРО ассоциации "Школа безопасности". Как рассказал "РГ" президент ассоциации Сергей Саминский, биометрическая система, если она затронет только пропуск людей в школы, облегчит работу охранников. "Система станет дополнением к обеспечению безопасности школы, а не к увольнению охраны, - рассказал "РГ" Саминский. - Сейчас охранник вынужден смотреть за каждым входящим в потоке людей, зачастую, чтобы не создавать затор, турникет отключают. Здесь за входящими смотреть будет система, оповещая охранника о том, что идет человек вне базы данных. Если придет посетитель к директору или учителю, охранник точно так же, как и сейчас, попросит его предъявить документы, запишет в журнал и проводит до нужного кабинета.

По словам Саминского, ставить такую систему могут только на входе в здание школы, калитку оснащать "умной системой" не будут, за ней нужно тоже приглядывать.

Кстати, о необходимости установки систем распознавания лиц в школах заявляли и власти Краснодара. Заверяя, что это исключит влияние человеческого фактора.