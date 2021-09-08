В школах Подмосковья начали устанавливать первые аппараты для сбора вторсырья

К учебным заведениям области, в которых уже установлены фандоматы для сбора вторсырья, присоединилась и школа N29 в Химках. В ней появились три "ЭКОпункта", принимающих пластиковую и алюминиевую тару. Установил "ЭКОпункты" крупнейший мусорный оператор области - компания "РТ-Инвест", входящая в госкорпорацию "Ростех".

"Мы инвестируем порядка 200 млрд рублей в комплексную систему переработки отходов, которая включает в том числе и раздельный сбор тары через фандоматы. Одна из главнейших задач на текущем этапе - изменить психологию людей, привить ответственное отношение к экологическим проблемам у подрастающего поколения. Именно поэтому "ЭКОпункты" для сбора тары устанавливаются в первую очередь в школах", - сказал гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. В настоящий момент 50 "ЭКОпунктов" установлены в школах Долгопрудного, Королева, Красногорска, Мытищ, Балашихи и Химок.

В области долго решали, как именно нужно поощрять детей за сдачу вторсырья. За рубежом подобные автоматы в обмен на пустую тару выдают деньги, но в российскую действительность такой аттракцион неслыханной щедрости пока не вписался. Поэтому на первых порах решили так: за каждую сданную единицу упаковки "ЭКОпункт" начисляет баллы, которые нужно зарегистрировать на сайте. "В конце года мы подведем итоги и наградим самых активных детей ценными призами", - рассказали "РГ" в пресс-службе "РТ-Инвеста". Регистрировать баллы легко - после сдачи тары автомат выдает чек с QR-кодом. По нему сразу попадаешь в нужный раздел сайта. А впоследствии установщики обещают перевести фандоматы в режим выдачи баллов, которые можно будет самостоятельно обменять на какие-то товары или услуги. Например, оплатить ими интернет.

В школах Долгопрудного, Королева, Красногорска, Мытищ, Балашихи и Химок уже установлены 50 "ЭКОпунктов"

Дети воспринимают "ЭКОпункты" как элемент игры и охотно скармливают им пустые бутылки и банки. А заодно учатся бережному отношению к окружающей среде. "Очень важно прививать ребенку полезные привычки с самого детства. Радует, что ученики делятся впечатлениями друг с другом, совершено по-взрослому подходят к вопросам экологии и вносят свой весомый вклад в чистое Подмосковье", - говорит министр жилищно-коммунального хозяйства области Антон Велиховский. В этом году в 12 самых густонаселенных муниципалитетах установят 900 "ЭКОпунктов", а в ближайшие три года в регионе их будет уже 5 тысяч, и появятся они не только в каждой школе, но и во дворах домов, в парках, торговых центра, МФЦ и других общественных пространствах, где бывает много людей. К слову, места для установки "ЭКОпунктов" выбирали сами жители - тематическое голосование было организовано на портале "Добродел".

Один аппарат в состоянии "съесть" 600 пластиковых бутылок и 600 алюминиевых банок. И все "ЭКОпункты" подключены к региональной системе мониторинга, что позволяет оперативно отслеживать их наполнение и вывозить сырье. "Любая банка, попавшая в экопункт, минуя мусорное ведро, является полезным сырьем, из которого произведут новую продукцию. Мы рады начать этот проект со школьниками Подмосковья. Сделаем вместе наш дом чище, а будущее экологичнее", - резюмировал гендиректор "РТ-Инвест" Андрей Шипелов. К слову, в этом году три "ЭКОпункта" были установлены в областном Доме правительства в Красногорске. В среднем за неделю они приносят порядка 22 килограммов чистого полимерного сырья. Этого количества как раз хватает на то, чтобы изготовить одну уличную скамью, а из металла - детский велосипед.

Тем временем

В подмосковном Егорьевске будет построен завод по переработке полимеров. В год он сможет превращать в новые полезные вещи до 43 тысяч тонн пластика - подобных заводов аналогичной мощности в стране пока нет. Соглашение о строительстве вчера было подписано между инвесторами и группой компаний "ЭкоЛайн" - это еще один мусорный оператор, работающий в Московской области. Завод на 150 рабочих мест предполагается открыть уже к концу следующего года.