В Воронеже разгорелся скандал вокруг советского ДК

Строительная компания, купившая Дворец культуры имени 50-летия Октября, демонтировала один из заметных элементов его декора - панно на космическую тематику. До ноября подобные работы на здании запрещены, так как чиновники проводят его экспертизу. У ДК обнаружены признаки объекта культурного наследия.

"Полтинник" на улице Ворошилова продали с молотка в июле. В начале августа управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области внесло его в список объектов, претендующих на охранный статус. Теперь специалисты должны определить, считать его памятником или нет. Процедура довольно длительная, и до тех пор, пока она не завершится, собственник не вправе делать ничего, что может ухудшить состояние объекта.

Утром 29 августа прохожие заметили, что в фойе дворца разбирают мозаику. Сняв декоративные плиты, рабочие обшивали стену гипсокартоном. Информация разлетелась в соцсетях, на место прибыли энтузиасты, выступающие за спасение ДК. Охранники здания в грубой форме требовали от них прекратить фотосъемку. Люди, находившиеся в фойе, пытались закрыть обзор подручными средствами. Активисты вызвали участкового, тот - начальника ЧОП. Позже к "Полтиннику" прибыли оперативная группа полиции и начальник регионального управления по охране памятников Никита Гарашкин.

Итогом этой осады здания стало дело об административном правонарушении по статье 7.14.2 КоАП РФ - "Неисполнение обязанности по приостановлению работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия...".

Замдиректора фирмы, которая владеет зданием ДК, депутат облдумы Александр Овсянников объяснил демонтаж мозаики заботой об избирателях: с 17 по 19 сентября в холле будут работать кабинки для голосования, и плиты с декором якобы могли упасть кому-нибудь на голову. Подтверждения аварийности панно, правда, не представил.

Воронежцы полагают, что панно убрали, чтобы затруднить признание дворца памятником

- Месяц назад все было в идеальном состоянии, ничего не шаталось. Элементы мозаики демонтировали вандально. На тех двух фрагментах, что нам показали, сколоты углы, отлетели части плиток, - пояснил один из защитников ДК Виталий Иванищев.

Воронежцы полагают, что панно убрали, чтобы затруднить признание дворца памятником, и надеются, что его удастся превратить в современный развивающий центр. Новый собственник не раскрывает своих планов по использованию здания. Но ранее компания не была замечена в создании или реконструкции культурно-досуговых учреждений. "Аксиома" строит торговые и бизнес-центры.

Справка "РГ"

ДК имени 50-летия Октября возвели в 1967 году для сотрудников Конструкторского бюро химавтоматики и механического завода. Эти воронежские предприятия были в числе флагманов космической промышленности. Фасад дворца украсили рельефными фигурами покорителей Вселенной, а фойе - большой мозаикой из смальты со звездами и планетами. Здание до последнего времени использовалось по назначению. В нем работали кружки, собирались любительские коллективы, в актовом зале проводились концерты, в том числе гастрольные. Для Советского района это единственный объект, где возможны массовые культурные мероприятия. Летом КБХА выставило здание со всем его имуществом на аукцион, как и другие непрофильные активы.